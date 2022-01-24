سياسة
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سعد الحريري يعلن اعتزال العمل السياسي وعدم خوض الانتخابات اللبنانية المقبلة
أعلن الزعيم اللبناني سعد الحريري تعليق مشاركته في الحياة السياسية وقرر عدم خوض الانتخابات المقبلة، داعياً حزبه السياسي لاتخاذ نفس الخطوة.
سعد الحريري يعلن اعتزال العمل السياسي وعدم خوض الانتخابات اللبنانية المقبلة
سعد الحريري.. لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط االدولي، والانقسام الوطن واستعار الطائفية. / AP
24 يناير 2022

أعلن الزعيم اللبناني البارز سعد الحريري الاثنين أنه لن يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقرر تعليق مشاركته في الحياة السياسية، داعياً حزبه السياسي لفعل الشيء نفسه.

وقال الحريري في كلمة بثها التلفزيون: "نحن باقون بخدمة أهلنا وشعبنا ووطننا، لكن قرارنا هو تعليق أي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة".

وطلب الحريري، الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات، من حزبه تيار المستقبل، عدم الدفع بأي مرشحين في الانتخابات.

وأوضح الحريري في تغريدة نشرها بحسابه الرسمي، أن "مبرر قراره يأتي في ظل قناعته بأنه لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط االدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية".

وشدد في الوقت نفسه: "سنبقى من موقعنا كمواطنين، متمسكين بمشروع رفيق الحريري لمنع الحرب الأهلية، والعمل من أجل حياة أفضل لجميع اللبنانيين".

تعليقاً على الموضوع، قال الزعيم اللبناني ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد حنبلاط لوكالة رويترز إن "قرار الحريري محزن جداً ونفقد به ركيزة للاستقلال والاعتدال".

وأضاف: "قرار الحريري يعني إطلاق يد حزب الله والإيرانيين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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