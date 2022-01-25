سياسة
2 دقيقة قراءة
ضبط شاب يؤدي امتحاناً بدلاً من اللاعب المصري مصطفى محمد بإحدى معاهد الجيزة
الأمن المصري يلقي القبض على شاب يؤدي امتحاناً بدلاً من لاعب المنتخب المصري الشهير مصطفى محمد، بينما اللاعب موجود حالياً بالكاميرون للمشاركة مع المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية.
ضبط شاب يؤدي امتحاناً بدلاً من اللاعب المصري مصطفى محمد بإحدى معاهد الجيزة
اللاعب مصطفى محمد حالياً بالكاميرون للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية / AFP
25 يناير 2022

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على شاب يؤدي امتحاناً بدلاً من لاعب المنتخب المصري الشهير مصطفى محمد.

وفوجئ مراقبو الامتحان في أحد المعاهد العليا بقرية شبرامنت بمحافظة الجيزة بشاب آخر في امتحانات الفرقة الثانية بدلاً من مهاجم المنتخب الوطني.

وألقت قوة أمنية القبض على الشاب الذي اعترف بارتكابه الواقعة معللاً ذلك بأن اللاعب صديقه وأنه يساعده كي لا يضيع مستقبله، كونه يمثل مصر في بطولة إفريقيا وهو حالياً خارج مصر.

واللاعب مصطفى محمد موجود حالياً بالكاميرون للمشاركة مع المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية.

وقد حررت الشرطة محضراً بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ووفق قانون العقوبات المصري تصل عقوبة انتحال صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زياً عسكرياً أو شرطياً، إلى الحبس والغرامة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us