ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على شاب يؤدي امتحاناً بدلاً من لاعب المنتخب المصري الشهير مصطفى محمد.

وفوجئ مراقبو الامتحان في أحد المعاهد العليا بقرية شبرامنت بمحافظة الجيزة بشاب آخر في امتحانات الفرقة الثانية بدلاً من مهاجم المنتخب الوطني.

وألقت قوة أمنية القبض على الشاب الذي اعترف بارتكابه الواقعة معللاً ذلك بأن اللاعب صديقه وأنه يساعده كي لا يضيع مستقبله، كونه يمثل مصر في بطولة إفريقيا وهو حالياً خارج مصر.

واللاعب مصطفى محمد موجود حالياً بالكاميرون للمشاركة مع المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية.

وقد حررت الشرطة محضراً بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ووفق قانون العقوبات المصري تصل عقوبة انتحال صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زياً عسكرياً أو شرطياً، إلى الحبس والغرامة.