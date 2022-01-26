سياسة
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دراسة: آلاف المدنيين بأوكرانيا يتطوعون للجيش تأهباً لحرب روسيا
نشرت صحيفة "إندبندنت" دراسة استقصائية أجراها معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع تقول إن 58% من الرجال و13% من النساء بأوكرانيا على استعداد للمشاركة المسلحة ضد أي غزو روسي محتمل.
دراسة: آلاف المدنيين بأوكرانيا يتطوعون للجيش تأهباً لحرب روسيا
 توافد أعداد كبيرة من المتطوعين المدنيين على التدريبات العسكرية بأوكرانيا / Reuters
26 يناير 2022

نشرت صحيفة "إندبندنت" دراسة استقصائية أجراها معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع تقول إن 58% من الرجال و13% من النساء الأوكرانيات على استعداد للمشاركة المسلحة ضد أي غزو روسي محتمل.

كما أوضحت الدراسة أن نحو 17% من الرجال و25.5% من النساء مستعدون لاستخدام وسائل أخرى، بما في ذلك الاحتجاجات والتظاهر ضد العدوان الروسي.

ومع توافد أعداد كبيرة من المتطوعين المدنيين على التدريبات العسكرية بأوكرانيا، إذ قدر عددهم بـ12 ألف شخص، توقع الخبراء انضمامهم إلى صفوف الجيش وإقبال المزيد.

ويبلغ عدد عناصر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 250 ألف مقاتل. فيما يبلغ تعداد أوكرانيا 44 مليون نسمة.

يقول إلكيسي بيدا (47 عاماً)، أحد المتطوعين ويعمل في مجال التصميم: "فكرت في هذا الأمر لفترة طويلة ولم يكن يوجد ما يشير إلى تحسن الوضع. أعتقد أن روسيا ترعى الإرهاب، لذا انضممت إلى قوات الاحتياط قبل عامين".

وتأتي الزيادة في أعداد الأوكرانيين المدنيين المتطوعين بالجيش في أعقاب حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندي قرب حدودها مع أوكرانيا. ويعتقد الكثير من الأوكرانيين أن الغزو العسكري لبلادهم بات هو السيناريو الأكثر ترجيحاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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