وقال أردوغان في بيان نشره عبر منصة "إكس" مساء الاثنين، إن فرق الإطفاء تعمل على مدار الساعة، بدعمٍ من 27 طائرة، و105 مروحيات، و14 طائرة مسيَّرة تابعة للأسطول الجوي المكلف بمكافحة الحرائق.

وأوضح الرئيس التركي أن عدد حرائق الغابات المسجَّل منذ 1 يونيو/حزيران بلغ 1516 حريقاً، جرى السيطرة على 1507 منها حتى الآن.

وأضاف أن الطائرات والمروحيات نفّذت 10260 طلعة إسقاط، أسفرت عن إسقاط أكثر من 33 ألف طن من المياه على بؤر النيران.

كما أشار إلى مشاركة نحو 6 آلاف شاحنة إطفاء ومركبة دعم، إلى جانب أكثر من 25 ألف موظف من هيئة الغابات، ضمن جهود الإطفاء البرية.

وفي ما يتعلق بالجانب الأمني، كشف أردوغان عن توقيف 31 شخصاً يُشتبه بتورطهم في إشعال الحرائق، موضحاً أن 10 منهم أُودعوا السجن على ذمة التحقيق، فيما أُفرج عن 10 آخرين تحت الرقابة القضائية بانتظار استكمال الإجراءات القانونية.

وقال الرئيس التركي إن أغلب حرائق الغابات "للأسف، ناتجة عن الإهمال أو الأفعال المتعمدة"، داعياً المواطنين إلى التحلي بأقصى درجات الحذر، خصوصاً خلال الشهرين المقبلين، للحد من هذه الكارثة البيئية المتكررة.

وأضاف: "رغم كل الإجراءات التي تتخذها الدولة، فإن الوقاية من اندلاع الحرائق تبقى مسؤولية جماعية تبدأ من الوعي الفردي".

وتواجه تركيا سنوياً حرائق واسعة خلال موسم الصيف، إلا أن وتيرة الحرائق هذا العام دفعت السلطات إلى إعلان حالة استنفار قصوى، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات الرطوبة في مناطق عديدة.

وتؤكد الحكومة التركية أن عمليات الإطفاء مستمرة بكامل الطاقات الممكنة، جواً وبراً، في مسعى للسيطرة السريعة على النيران وتقليل الأضرار البيئية والاقتصادية والبشرية الناجمة عنها.