سياسة
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بعد يومين من هجمات حوثية.. واشنطن تحذر مواطنيها من السفر إلى الإمارات
وزارة الخارجية الأمريكية تحث مواطنيها على عدم السفر إلى الإمارات مشيرة إلى تهديدات بوقوع هجمات صاروخية أو هجمات بالطائرات المُسيرة. وذلك بعد يومين من إطلاق جماعة الحوثي صواريخ بالستية على قاعدة الظفرة الجوية التي تستخدمها القوات الأمريكية.
بعد يومين من هجمات حوثية.. واشنطن تحذر مواطنيها من السفر إلى الإمارات
يوم الإثنين أطلقت جماعة الحوثي صواريخ بالستية على قاعدة الظفرة الجوية التي تستخدمها القوات الأمريكية / AA
27 يناير 2022

حثت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس مواطنيها الذين يفكرون في السفر إلى الإمارات على إعادة النظر بالأمر، مشيرة إلى وجود تهديدات عن وقوع هجمات باستخدام صواريخ أو طائرات مسيرة.

وفي إرشاداتها أبقت وزارة الخارجية مستوى التحذير بشأن السفر للإمارات في أعلى درجة، وحثت المواطنين الأمريكيين بالفعل على عدم السفر إلى الإمارات بالنظر إلى مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقال مسؤولون أمريكيون وإماراتيون إن جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران شنت يوم الاثنين هجوماً صاروخياً على الإمارات مستهدفة قاعدة تستضيف قوات أمريكية، وهو ثاني هجوم من نوعه خلال أسبوع.

وقال متحدث باسم قوات الحوثيين إن الجماعة أطلقت صواريخ بالستية من طراز (ذو الفقار) على قاعدة الظفرة الجوية التي تستخدمها القوات الأمريكية بجانب أهداف "حساسة" أخرى. وأضاف المتحدث أن الحوثيين أطلقوا أيضاً طائرات مُسيّرة باتجاه دبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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