حثت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس مواطنيها الذين يفكرون في السفر إلى الإمارات على إعادة النظر بالأمر، مشيرة إلى وجود تهديدات عن وقوع هجمات باستخدام صواريخ أو طائرات مسيرة.

وفي إرشاداتها أبقت وزارة الخارجية مستوى التحذير بشأن السفر للإمارات في أعلى درجة، وحثت المواطنين الأمريكيين بالفعل على عدم السفر إلى الإمارات بالنظر إلى مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقال مسؤولون أمريكيون وإماراتيون إن جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران شنت يوم الاثنين هجوماً صاروخياً على الإمارات مستهدفة قاعدة تستضيف قوات أمريكية، وهو ثاني هجوم من نوعه خلال أسبوع.

وقال متحدث باسم قوات الحوثيين إن الجماعة أطلقت صواريخ بالستية من طراز (ذو الفقار) على قاعدة الظفرة الجوية التي تستخدمها القوات الأمريكية بجانب أهداف "حساسة" أخرى. وأضاف المتحدث أن الحوثيين أطلقوا أيضاً طائرات مُسيّرة باتجاه دبي.