سياسة
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أمم إفريقيا.. مصر تُقصي المغرب وتتأهل للمربع الذهبي بعد مواجهة حامية
أحرز محمد صلاح هدفاً وصنع هدف الفوز، مساء الأحد، ليقود مصر لقلب تأخرها إلى انتصار 2-1 على المغرب بعد وقت إضافي وبلوغ قبل نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.
أمم إفريقيا.. مصر تُقصي المغرب وتتأهل للمربع الذهبي بعد مواجهة حامية
أحرز محمد صلاح هدفاً وصنع هدف الفوز / AFP
30 يناير 2022

تمكن المنتخب المصري من تحقيق فوز تاريخي على منافسه المغرب، بالفوز بهدفين مقابل هدف في لقاء ربع نهائي أمم إفريقيا 2021، والتأهل إلى دور نصف النهائي.

والتقى المنتخبان مساء الأحد، في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون، في إطار دور الثمانية، للتأهل للدور قبل النهائي.

ووصل منتخبا مصر والمغرب إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الوقت الأصلي.

وتقدم المغرب بهدف سجله سفيان بوفال من ركلة جزاء (7)، وردت مصر بهدفين لمحمد صلاح (53) ومحمود حسن "تريزيجيه" (100) لتضرب موعداً مع الكاميرون الدولة المضيفة الخميس المقبل.

وفي بداية مجنونة للقاء، ضغط منتخب المغرب سريعاً بكامل خطوطه على دفاعات المنتخب المصري، وفي الدقيقة الرابعة، جرى استدعاء حكم المباراة للتحقق من حكم تقنية الفيديو، للتأكد من ركلة جزاء محتملة.

وسقط لاعب المنتخب المصري أيمن أشرف في خطأ بتدخل على قدم لاعب المنتخب المغربي أشرف حكيمي على حدود منطقة الجزاء، ليحتسبها الحكم ركلة جزاء، تقدم لها سفيان بوفال.

ليفتتح "أسود الأطلس" التسجيل بركلة جزاء سجلها سفيان بوفال في الدقيقة 7.

ورغم تقدم المنتخب المغربي في النتيجة إلا أن المواجهة بدأت متوازنة وشيقة لأبعد الحدود.

ففي الدقيقة الـ20 وجه أيمن شرف تصويبة رائعة أنقذها الحارس ياسين بونو ببراعة كبيرة، وواصل بونو الدفاع عن مرماه بعد تراجع نسبي في هجوم أسود الأطلس.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المغربي على نظيره منتخب مصر 1-صفر .

وبدأ الشوط الثاني بضغط مصري عال على حصون المنتخب المغربي، لإدراك هدف التعادل، من خلال تسديدات محمود حسن «تريزيجيه» ومحمد صلاح وعمر مرموش.

وأدرك "الفراعنة" التعادل بهدف لمحمد صلاح في شباك منتخب المغرب من خلال متابعة رائعة لكرة داخل منطقة الجزاء أسكنها شباك منتخب المغرب في الدقيقة 53.

وحاول منتخب المغرب استعادة السيطرة من خلال الضغط سريعاً بكامل خطوطه على دفاعات المنتخب المصري الذي تصدى لعدد من الهجمات الخطيرة.

لكن التعادل الإيجابي حسم الوقت الأصلي من عمر المباراة، ليحتكم منتخبا مصر والمغرب إلى الأشواط الإضافية لحسم الفائز من اللقاء، لمواجهة الكاميرون في نصف النهائي.

وجاءت القاضية في الشوط الإضافي الأول، حيث استطاع محمود حسن "تريزيجيه" تسجيل هدف قاتل لمنتخب مصر في شباك المغرب في الدقيقة 99، عبر تمريرة سحرية من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء، أسكنها «تريزيجيه» شباك "أسود الأطلس".

لينتهي الشوط الإضافي الأول بين مصر والمغرب بتقدم "الفراعنة" بهدفين مقابل هدف.

ومع انطلاق الشوط الإضافي الثاني سابق المنتخب المغربي الزمن من أجل تعديل الكفة، لكن المنتخب المصري كان لأسود الأطلس بالمرصاد، ليتمكن الفراعنة من تحقيق ريمونتادا تاريخية في مواجهة المغرب، بالفوز بهدفين مقابل هدف.

يشار إلى أن المنتخبين لم يلتقيا في مباراة واحدة تجمعهما معاً بشكل مباشر منذ نحو خمس سنوات، وكان يأمل كل منهما بلوغ المربع الذهبي للبطولة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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