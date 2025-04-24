ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري عن مسؤول إسرائيلي لم يسمه، قوله إن كوريلا يصل إلى إسرائيل، اليوم، لعقد اجتماعات مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش إيال زامير.

وأضاف المسؤول أن "الاجتماعات ستتناول إيران، من بين الصراعات الإقليمية الأخرى التي تتورط فيها إسرائيل"، وفق الموقع الإسرائيلي.

ولفت إلى أن الجولة الثالثة من المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني ستُعقد السبت، مشيراً إلى أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هدد بقصف إيران إذا لم تقبل بالاتفاق".

وأشار المسؤول إلى أن كوريلا "كان قد زار وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب بداية الشهر الجاري (أبريل/نيسان) للقاء زامير".

وأضاف الموقع: "نقلت الولايات المتحدة إسرائيل إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية في عام 2021، وقد سمح هذا التحول بتنسيق أعمق بين إسرائيل وشركائها الإقليميين تحت المظلة الأمنية الأمريكية من خلال تحسين الاتصالات المباشرة".

وفي 3 أبريل/نيسان، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن كوريلا عقد لقاءات مع مسؤولين عسكريين بينهم زامير، "حيث أجريا ندوة مشتركة مع قادة كبار في الجيش الإسرائيلي، لبحث قضايا عملياتية واستراتيجية إقليمية".

والسبت، استضافت العاصمة الإيطالية روما الجولة الثانية من مفاوضات البرنامج النووي الإيراني في مقر إقامة السفير العماني، حيث مثّل الجانب الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، مهندس الاتفاق النووي لعام 2015، فيما ترأس الوفد الأمريكي، المبعوث الرئاسي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

واستضافت مسقط أولى جولات محادثات إيران وواشنطن في 12 أبريل/نيسان الجاري، حيث لاقت ترحيباً عربياً، فيما وصفها البيت الأبيض بأنها "إيجابية للغاية وبنَّاءة".