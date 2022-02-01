وافق مجلس الشورى السعودي على مشروع تعديل نظام "العلم والشعار والنشيد الوطني" الصادر قبل أكثر من 50 عاماً في المملكة.

ووفق بيان للمجلس مساء الاثنين: "جرت الموافقة على مشروع تعديل نظام العلم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/ 2/ 1393 هجرياً (يوافق عام 1973 ميلادياً)، والمقدم من عضو مجلس الشورى سعد العتيبي".

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن مجلس الشورى صوت بالموافقة على مشروع تعديل نظام العلم، بعد دراسته من قبل لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بالمجلس، وينتظر أن يقره الملك سلمان بن عبد العزيز.

فيما أوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية (خاصة) أن "التعديل سيقتصر على نظام (قانون) العلم والشعار والنشيد الوطني، من دون المساس بمحتوى أو شكل أي منها، على أن يرفع المجلس حسب لوائحه الاقتراح إلى العاهل السعودي".

ونقلت الصحيفة عن مقدم مشروع التعديل سعد العتيبي قوله إن التعديل يهدف إلى "مواكبة تطوير القوانين والنصوص التشريعية وسد الفراغ التشريعي بشأن عدم وجود نظام (قانون) يحدد نشيد الدولة ويفصل أحكامه".

وأكد العتيبي "ضرورة وضع المحددات والضوابط لاستخدام شعار الدولة في جميع المحافل والمناسبات، وتحديد العقوبات التي تطبق في حال المخالفة".

بدورها أشارت صحيفة "اليوم" السعودية (خاصة) إلى أن التعديل الخاص بالعلم والشعار والنشيد الوطني لا يتضمن تعديلاً في محتواه بل في نظامه (قانونه)، وعزت أسباب ذلك إلى "تعزيز الحماية اللازمة للعلم السعودي وكلمة التوحيد من الإهمال والسقوط غير المتعمد".

والخميس أصدر الملك سلمان أمراً باعتبار 22 فبراير/شباط من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية ويوم إجازة رسمية في البلاد.

وحسب بيانات رسمية صدر نظام العلم بمرسوم ملكي في 1973م - 1393هـ، ويتضمن وصفاً للعلم وكيفية وضعه بالاجتماعات وبالمواكب الرسمية مع الإشارة إلى عقوبات بالحبس والغرامة لمن يهينه أو يسقطه.