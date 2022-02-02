سياسة
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"كابوس ميتافيرس".. امرأة تتحدث عن تعرّضها لاغتصاب جماعي في العالم الافتراضي
امرأة تقول إنها تعرضت لعملية "اغتصاب جماعي" في عالم "ميتافيرس" وتصف التجربة بأنها "كابوس"، محذرة من المخاطر الكبيرة التي يمكن أن يواجهها المستخدمون لهذه المنصات الجديدة في المستقبل.
"كابوس ميتافيرس".. امرأة تتحدث عن تعرّضها لاغتصاب جماعي في العالم الافتراضي
امرأة تقول إنها تعرضت لعملية "اغتصاب جماعي" في عالم "ميتافيرس" / Reuters
2 فبراير 2022

قالت امرأة إنها تعرضت لعملية "اغتصاب جماعي" في عالم "ميتافيرس" ووصفت التجربة بأنها "كابوس" وحذرت من المخاطر الكبيرة التي يمكن أن يواجهها المستخدمون لهذه المنصات الجديدة في المستقبل.

وكتب المرأة، التي تدعى نينا باتيل (43 عاماً)، مقالاً على موقع "ميديم" حكت فيه تجربتها المريرة التي حدثت "بسرعة" بعد "ثوان" من دخولها العالم الافتراضي.

ولدى شركة "ميتا" إصدارات تجريبية لعالم "ميتافيرس"، الذي أعلن عنه في العام الماضي مؤسس الشركة، مارك زوكربيرغ، وأشار حينها إلى فكرة استخدام صور رمزية للأشخاص (أفاتار) في هذا العالم يمكن أن تضاهي تماماً كل ما يفعلونه في العالم الحقيقي، مثل الذهاب في رحلة أو حفلة موسيقية أو حضور اجتماعات العمل، وهو ما يُتوقع أن يكون القفزة الكبيرة المقبلة في تطور الإنترنت.

وقالت المرأة في منشورها إن "الأفاتار" الخاص بها تعرض للاغتصاب "في غضون 60 ثانية من الانضمام".

وأضافت" تعرضت للمضايقات اللفظية والجنسية من 3 إلى 4 شخصيات رمزية من الذكور، بأصوات ذكورية، بشكل أساسي، اغتصبوا الأفاتار جماعياً والتقطوا صوراً".

ووصفت التجربة بأنها "كابوس"، و"على أقل تقدير صادمة لأنني لست معتادة على التعرض لهذه الطرق المهينة".

وأكدت أنها لم تستخدم ميزة "الأمان" التي يوفرها هذا النظام لمنع التعرض للمضايقات "لأن التجربة برمتها حدثت بسرعة كبيرة".

وأعربت عن حزنها من بعض التعليقات غير المتعاطفة معها على قصتها مثل: "لا تختاري أفاتار أنثى مرة أخرى، إنه حل بسيط" و"ما قمتي به مجرد صرخة لجذب الانتباه".

وتشير في المنشور، إلى أن العالم الافتراضي يمنح المستخدم "إحساساً بالانغماس، الشعور بأن الجسد الافتراضي (الأفاتار) هو الجسد المادي".

وتضيف: "جرى تصميم الواقع الافتراضي بشكل أساسي بحيث لا يستطيع العقل والجسم التفريق بين التجارب الافتراضية والواقعية. بشكل ما، كانت استجابتي الفسيولوجية والنفسية تبدو كما لو أنها حدثت في الواقع".

وكان موقع "ذا فيرج" قد نشر تقريراً تحدث عن مشكلة "العنف الجنسي" في الإصدارات التجريبية الحالية، مشيراً إلى حالة امرأة تعرضت لاعتداء جنسي على "الأفاتار" الخاص بها من قبل شخص لا تعرفه.

من جانبه، وصف فيفيك شارما، نائب رئيس "ميتا" ما حدث بأنه "مؤسف تماماً"، مشيراً إلى أن المرأة لم تستخدم ميزة الأمان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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