تركيا
2 دقيقة قراءة
تركيا تعتزم التنقيب عن النفط والغاز في 3 حقول برية بالصومال
أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار اليوم الخميس، اعتزام مؤسسة البترول التركية بدء التنقيب عن النفط والغاز في 3 حقول برية في الصومال خلال الأشهر القادمة.
تركيا تعتزم التنقيب عن النفط والغاز في 3 حقول برية بالصومال
أنقرة ومقديشو توقعان اتفاقية لاستكشاف الهيدروكربونات في ثلاث مناطق برية / AA
10 أبريل 2025

وجاء الإعلان عقب لقاء جمع بيرقدار مع وزير النفط والمعادن الصومالي طاهر شري محمد، في العاصمة التركية أنقرة، حيث وُقّعت اتفاقية تعاون بين شركة البترول التركية (TPAO) وهيئة النفط الصومالية، تحت عنوان "اتفاقية استكشاف وإنتاج الهيدروكربونات في المناطق البرية بين تركيا والصومال".

وذكر بيرقدار أن عمليات التنقيب ستبدأ قريباً في ثلاث مناطق برية تبلغ مساحتها نحو 16 ألف كيلومتر مربع داخل الأراضي الصومالية.

وأوضح الوزير التركي أن الاتفاق يمثّل مرحلة جديدة في التعاون الطاقوي بين البلدين، مشيراً إلى أن عمليات التنقيب ستبدأ أولاً بأعمال المسح الزلزالي، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة الحفر والاستكشاف والإنتاج.

وأضاف: "سنبدأ في الأشهر المقبلة، وهدفنا هو التحقُّق من وجود احتياطيات نفط وغاز في تلك المناطق وبدء إنتاجها بأسرع وقت".

في سياق متصل ذكّر بيرقدار بأن سفينة الأبحاث الزلزالية "أوروتش رئيس" أُرسلت إلى المياه الإقليمية الصومالية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ تجري منذ ذلك الحين أعمال مسح ثلاثي الأبعاد في ثلاث مناطق بحرية تغطي مساحة 15 ألف كيلومتر مربع، وقد أُنجزَ منها حتى الآن نحو 78%، على أن تُستكمل بحلول مايو/أيار المقبل، ليُبنَى عليها القرار النهائي بشأن الحفر البحري.

وأشار بيرقدار إلى أن تركيا لا تكتفي بالصومال، بل تسعى لتوسيع إنتاجها الخارجي في مجالات النفط والغاز، إذ تنفّذ أنشطة مشابهة في أذربيجان والعراق وروسيا، والآن في باكستان.

وأضاف أن الحكومة التركية تطمح أيضاً إلى تطوير مشاريع مشتركة في مجال التعدين مع الصومال، معتبراً أن الشراكة بين أنقرة ومقديشو تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون في مجال الموارد الطبيعية.

واختتم الوزير تصريحاته بالإعلان عن "القمة الدولية للموارد الطبيعية" التي ستنظمها تركيا في 2 مايو/أيار المقبل بمدينة إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان، التي تهدف إلى تعزيز الشراكات في قطاعات النفط والغاز والمعادن على المستوى الإقليمي والدولي.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us