وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن مستشفيات القطاع “سجلت 15 حالة وفاة بينهم 4 أطفال، بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية”، مضيفة أن "العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية أصبح 101 حالة وفاة بينهم 80 طفل” منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 16 فلسطينياً، بينهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من 25 آخرين في قصف استهدف، فجر اليوم الثلاثاء، خياماً تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وذكرت المصادر وشهود عيان أن الشهداء وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي "أشلاء مقطعة" جراء سقوط قذيفتين مدفعيتين على خيام النازحين المجوَّعين وهم نيام في منطقة موقع بدر غربي غزة.

كما استشهد شاب فلسطيني في استهداف إسرائيلي لمنتظري المساعدات شرق مفترق النابلسي غرب مدينة غزة.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات الليل تنفيذ عمليات نسف للمباني السكنية في المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، استشهد فلسطيني جراء القصف الإسرائيلي المكثف على مدينة دير البلح، تزامن ذلك مع اندلاع اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات جيش الاحتلال المتوغلة جنوبي دير البلح.

مجازر مستمرة

وأمس الاثنين، استهدفت طائرات مسيّرة وأسلحة رشاشة طالبي المساعدات قرب محور نتساريم جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وفي شمال القطاع، قتلت طائرة مسيّرة إسرائيلية 4 فلسطينيين، بينهم طفلان، إثر استهداف خيمة تؤوي نازحين في منطقة الميناء غربي مدينة غزة.

كما استشهد 3 مدنيين في قصف جوي استهدف تجمعاً قرب مجمع الصحابة الطبي وسط المدينة.

وفي حي الرمال وسط المدينة، أسفر قصف آخر استهدف سطح منزل ومحطة تحلية للمياه عن استشهاد 5 فلسطينيين، بينهم امرأة.

ولاحقاً، أطلقت طائرة مروحية إسرائيلية صاروخاً على شقة سكنية قرب منتزه البلدية، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة.

وفي شمال القطاع أيضاً، استشهد 5 فلسطينيين إثر استهدافين من مسيرات إسرائيلية على دوار النزلة في جباليا النزلة وفي جباليا البلد، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف جوي استهدف مبنى سكنياً غربي مدينة غزة.

وأصيب طفل بجروح، إثر غارة إسرائيلية استهدفت روضة أطفال قرب مخيم للنازحين في محيط متنزه البلدية بحي الرمال غرب المدينة.

وفي وسط قطاع غزة، استشهدت امرأة فلسطينية بعد إطلاق جيش الاحتلال النار على منزلها في دير البلح، كما استشهد 3 فلسطينيين جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة بمدينة دير البلح.

وفي حادث منفصل، استشهد مُسن برصاص جيش الاحتلال في أثناء انتظاره تسلّم المساعدات قرب نقطة توزيع على شارع صلاح الدين جنوب وادي غزة.

كما استشهد فلسطيني آخر باستهداف مسيرة إسرائيلية لتجمع مدنيين في مخيم النصيرات، واستشهد 5 فلسطينيين جراء استهداف جيش الاحتلال منتظري مساعدات ليلاً قرب محور نتساريم وسط القطاع.

وفي جنوب القطاع، قتلت مسيرة إسرائيلية فلسطينيين اثنين عندما استهدفت خيمة تؤوي نازحين بمنطقة القادسية غربي خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد 5 فلسطينيين، بينهم 4 من أسرة واحدة، وأصيب عدد آخر، إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس.

كما أسفر قصف آخر عن استشهاد فلسطينيين، أحدهما طفل، وإصابة آخرين، بعد استهداف خيمة تؤوي نازحين في المواصي.

وفي حادثة أخرى شمال غرب رفح، استشهد الصحفي تامر الزعانين وأُصيب الصحفي إبراهيم أبو عمشة، خلال اختطاف جيش الاحتلال لمدير المستشفيات الميدانية في غزة الطبيب مروان الهمص.

استهداف مقر "الصحة العالمية"

في غضون ذلك ندّدت منظمة الصحة العالمية، بهجمات الاحتلال ضدّ مقرّ إقامة طاقمها ومستودعها الرئيسي في دير البلح في وسط مدينة غزة.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبرييسوس، في منشور على منصة إكس أمس الاثنين، إن "مقرّ إقامة طاقم منظمة الصحة العالمية في دير البلح في غزة هوجم ثلاث مرات اليوم وكذلك مستودعها الرئيسي".

وأشار غبرييسوس إلى "دخول الجيش الإسرائيلي المقرّ واحتجازه لأفراد في الطاقم ولأفراد من عائلاتهم".

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.