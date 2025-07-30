سوريا الجديدة
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سوريا تعود إلى منظمة الاتصالات العالمية (GSMA) بعد انقطاع 10 سنوات
أعلنت وزارة الاتصالات السورية، الأربعاء، عودة دمشق إلى منظمة الاتصالات العالمية (GSMA) بعد انقطاع دام 10 سنوات.
سوريا تعود إلى منظمة الاتصالات العالمية (GSMA) بعد انقطاع 10 سنوات
وزارة الاتصالات السورية: عودة إلى منظومة الاتصالات العالمية بعد عقد من الانقطاع / Reuters
30 يوليو 2025

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): "عودة سوريا إلى منظومة الاتصالات العالمية، وذلك بعد انقطاع استمر لأكثر من عشر سنوات".

ولم تحدد الوزارة تفاصيل بشأن خروج سوريا من المنظومة العالمية، إلا أن قمع نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، للثورة التي اندلعت في 2011 واستمرت 14 سنة، كان سبباً في فرض عقوبات اقتصادية على البلاد.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة، أن الخطوة "تعكس انفتاحاً متجدداً وتعزيزاً للتعاون الإقليمي في قطاع الاتصالات".

وأشارت إلى أن الإعلان جرى من العاصمة الأردنية عمّان، على هامش زيارة غير محددة المدة، يجريها وزير الاتصالات السوري عبد السلام هيكل، إلى المملكة، والتي بدأت الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن هيكل، قوله، إن الخطوة ستتيح الفرصة أمام الشركات السورية للارتباط بشبكة GSMA، والاستفادة من المزايا المقدمة".

وتضم منظمة الاتصالات العالمية، في عضويتها مشغلي الهواتف المتنقلة وشركات التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم.

وتهدف إلى تطوير قطاع الاتصالات المتنقلة وتعزيز الاستثمارات فيه، من خلال تبادل الخبرات.


مصدر:TRT Arabi
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