أعلن والد الطفل السوري فواز قطيفان، المختطف منذ أيام، في تصريح لإذاعة "شام أف أم" المحلية، بأنهم في الطريق لاستلام ابنهم، الذي وضعته العصابة في صيدلية بمدينة نوى، مؤكداً بأنه في صحة جيدة.

وأفادت الإذاعة المحلية بأن أهالي مدينة قطيفان، قد تجمعوا لاستقبال الطفل، بعد تحريره وتسلمه من قبل قوى الأمن الداخلي.

ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية السورية أيضاً، خبر تحرير الطفل، مشيرة إلى أن صحته جيدة. ونشرت في الأثناء صورة له بعد تحريره.

وقد تداول خلال الأيام الماضية، نشطاء سوريون صوراً ومقطع فيديو يظهر فيه الطفل البالغ من العمر 6 سنوات، وهو شبه عارٍ ويتعرّض للجلد، مستجديا خاطفيه بعبارة "مشان (من أجل) الله لا تضربوني".

ونشر الخاطفون المجهولون الفيديو بعد نحو 3 أشهر على اختطاف الطفل، وذلك لإجبار ذويه على دفع فدية كبيرة تبلغ 500 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 130 ألف دولار.

واضطرت العائلة لبيع بيتها وقطعة أرض كانت تملكها، لتجميع المبلغ، وتحصلت على مبلغ مالي من تبرعات الأهالي المتعاطفين مع قصة اختطاف الطفل فواز.