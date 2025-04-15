وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" على حسابها الرسمي بمنصة إكس، بوصول الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، إلى الدوحة. وفي وقت سابق الثلاثاء، قال الشيباني في منشور على حسابه بمنصة إكس: "نرافق اليوم فخامة الرئيس أحمد الشرع، في الزيارة الرئاسية الأولى إلى الدولة التي وقفت إلى جانب السوريين منذ اليوم الأول ولم تتخلَّ عنهم".

وأرفق الشيباني منشوره بصورة للعلَمين السوري والقطري.

وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، كان أمير دولة قطر أول زعيم دولة يُجري زيارة لدمشق بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وتأتي زيارة الشرع للدوحة بعد يومين من أخرى أجراها للإمارات، والتقى خلالها رئيسها محمد بن زايد.

ومنذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، زار الشرع دولاً بينها السعودية وتركيا ومصر والأردن.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهيةً 61 عاماً من حزب البعث، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.