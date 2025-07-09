الهجمات على إيران
1 دقيقة قراءة
الصين تنفي تقارير إسرائيلية حول تسليم منظومات دفاع جوي لإيران
نفت السفارة الصينية لدى تل أبيب الأربعاء، صحة التقارير التي تحدثت عن تسليم بكين منظومات دفاع جوي لإيران.
الصين تنفي تقارير إسرائيلية حول تسليم منظومات دفاع جوي لإيران
علم الصين / Reuters
9 يوليو 2025

جاء ذلك في رد خطي للسفارة على استفسار صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، أكدت خلاله أن الأنباء حول تسليم الصين منظومات دفاع جوي لإيران "غير صحيحة".

وأوضحت السفارة أن الصين لا تصدّر أسلحة لأي دول منخرطة في نزاعات مسلحة، مشددة على موقف بكين الرافض لتوريد الأسلحة في مثل هذه الظروف.

وكان موقع "ميدل إيست آي" قد نقل عن مصادر لم يُكشف عن هويتها، أن الصين سلّمت طهران منظومات دفاع جوي، وذلك عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل شنت في 13 يونيو/حزيران الماضي، بدعم أمريكي، عدواناً دام 12 يوماً على إيران، استهدف مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، قبل أن تعلن واشنطن، في 24 من الشهر نفسه، عن اتفاق على وقف إطلاق النار بين الطرفين.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us