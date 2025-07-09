جاء ذلك في رد خطي للسفارة على استفسار صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، أكدت خلاله أن الأنباء حول تسليم الصين منظومات دفاع جوي لإيران "غير صحيحة".

وأوضحت السفارة أن الصين لا تصدّر أسلحة لأي دول منخرطة في نزاعات مسلحة، مشددة على موقف بكين الرافض لتوريد الأسلحة في مثل هذه الظروف.

وكان موقع "ميدل إيست آي" قد نقل عن مصادر لم يُكشف عن هويتها، أن الصين سلّمت طهران منظومات دفاع جوي، وذلك عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل شنت في 13 يونيو/حزيران الماضي، بدعم أمريكي، عدواناً دام 12 يوماً على إيران، استهدف مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، قبل أن تعلن واشنطن، في 24 من الشهر نفسه، عن اتفاق على وقف إطلاق النار بين الطرفين.