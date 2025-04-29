الحرب على غزة
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شهداء في مجازر جديدة للاحتلال بغزة.. و"العفو الدولية": العالم يشاهد إبادة على الهواء مباشرة
استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بسلسلة غارات، تجمّعات مدنيين وخياماً في مختلف مناطق قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين. وأدانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) صمت العالم إزاء المجازر الإسرائيلية في القطاع المحاصَر.
شهداء في مجازر جديدة للاحتلال بغزة.. و"العفو الدولية": العالم يشاهد إبادة على الهواء مباشرة
الاحتلال ينفذ عدة مجازر بقطاع غزة / AA
29 أبريل 2025

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف مسيّرة إسرائيلية تجمعاً للمدنيين في منطقة قيزان النجار، جنوبي مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، استُشهد فلسطيني متأثراً بإصابته قبل أيام في قصف لجيش الاحتلال استهدف مدينة خان يونس.

وأفادت مصادر طبية بأن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً مكثفاً استهدف صباح اليوم المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس.

وأشارت مصادر محلية إلى أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت شمال شرق مدينة رفح المجاورة، بالتزامن مع سماع أصوات إطلاق نار كثيف بالمنطقة ذاتها.

وفي شمال القطاع قصفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما ذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال نفذ غارات على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، أسفرت عن "ارتقاء شهيد وإصابة شخصين"، في حصيلة مرشحة للارتفاع.

43 شهيداً في مجازر الاثنين

وأمس الاثنين، ارتكب جيش الاحتلال عدة مجازر بحق مدنيين، أسفرت عن استشهاد 43 فلسطينياً.
​​​​​​​واستُشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف خياماً تؤوي نازحين في منطقة المواصي جنوب غرب خان يونس. فيما استُشهد 6 آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً قرب مدرسة الأقصى بمنطقة السطر الغربي.

وخلال ساعات النهار، استُشهد فلسطيني في قصف تجمّع لمدنيين في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

وفي شمال القطاع، استُشهد 9 فلسطينيين بقصف استهدف تجمعاً لمدنيين في شارع اللبابيدي بمدينة غزة، فيما استُشهد 3 فلسطينيين آخرين، وأصيب عدد آخر في قصف على منطقة دوار أبو مازن جنوب غرب المدينة.

وفجر أمس الاثنين، قصف جيش الاحتلال منزلاً في محيط صالة الطيب غرب مخيم جباليا، ما  أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين.

واستُشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في مجزرة ثانية بقصف منزل في محيط مستشفى حمد شمال غرب مدينة غزة.

ووسط القطاع، أصيب فلسطينيون في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في محيط دوار أبو قطوش بمخيم المغازي.

وأصيب 5 فلسطينيين في قصف استهدف أرضاً زراعية ببلدة الزوايدة.

وفي خان يونس، استُشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في مخيم الشافعي غرب المدينة.

العالم يتفرّج على الإبادة

ووسط استمرار المجازر الإسرائيلية بالقطاع، أعربت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) أغنيس كالامار، في تقرير اليوم الثلاثاء، عن أسفها لأنّ "العالم يتفرّج منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 مباشرة على الهواء على إبادة جماعية".

وأوضحت كالامار: "لقد شاهدت الدول، كما لو أنّها عاجزة تماماً، إسرائيل وهي تقتل آلاف الفلسطينيات والفلسطينيين، وترتكب مجازر بحقّ عائلات بأكملها تضمّ أجيالاً عدّة، وتدمّر منازل وسبل بقاء ومستشفيات ومؤسسات تعليمية".

وجدّدت أمنستي في تقريرها اتهاماتها لإسرائيل بارتكاب "إبادة" بحق الفلسطينيين في غزة.

وأشارت المنظمة في التقرير إلى أن "أبحاث منظمة العفو الدولية أظهرت أنّ إسرائيل ارتكبت أفعالاً محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وذلك بقصد محدّد يتمثّل في تدمير السكّان الفلسطينيين في غزة، مرتكبة بالتالي إبادة جماعية".

وسلّط التقرير الضوء في هذا الإطار على "جرائم قتل"، و"هجمات خطرة على السلامة الجسدية أو العقلية لمدنيّين"، وعمليات "تهجير وإخفاء قسري"، و"فرض متعمّد لظروف معيشية تهدف إلى التسبّب في التدمير الجسدي لهؤلاء الأشخاص".

ويتعرّض قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لإبادة إسرائيلية، أوقعت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، إضافةً إلى دمار واسع ونقص حاد في الخدمات الأساسية.

مصدر:TRT Arabi
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