وأشار إلى أن الاقتحامات جرت بـ“غطاء حكومي مباشر، وبتشجيع من وزراء ونواب في الحكومة الإسرائيلية“، وتضمنت “أداء صلوات يهودية باطلة، ورقصات استفزازية تشكل إهانة صريحة لمشاعر المسلمين في رحاب أولى القبلتين وثالث الحرمين“.

وأكد الشيخ صبري أن هذه الاقتحامات ليست مجرد تصرفات فردية، بل تأتي ضمن “محاولة لفرض وقائع جديدة تهدف إلى السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى المبارك“، مؤكداً أن “الاحتلال الإسرائيلي ينتهز الفرص لمحاولة اقتلاع الشعب الفلسطيني وتهجيره، وما يحصل في فلسطين هو إبادة في غزة، وحصار وقتل في الضفة، وانتهاكات وتشريد وتدمير في القدس“.

وأضاف أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من “محاولة تأجيج الأحداث واستباحة المسجد الأقصى المبارك“، يعكس “زيادة التحدي والتمادي بحق الأمة الإسلامية“، محذراً من التصريحات المتكررة التي يطلقها مسؤولون في الحكومة بشأن نيتهم “إقامة الهيكل المزعوم، وفرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى“، معتبراً أن ذلك يمثل “خطراً بالغاً يستدعي تحركاً فورياً من دول العالم الإسلامي“.