الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
الشيخ عكرمة صبري: اقتحامات الأقصى ليست تصرفات فردية بل محاولة لفرض واقع جديد
أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ الدكتور عكرمة صبري، أن الاقتحامات التي نفذها مستوطنون صباح اليوم الأحد لساحات المسجد الأقصى المبارك، ليست تصرفات فردية بل محاولة لفرض واقع جديد.
الشيخ عكرمة صبري: اقتحامات الأقصى ليست تصرفات فردية بل محاولة لفرض واقع جديد
عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك / AA
3 أغسطس 2025

وأشار إلى أن الاقتحامات جرت بـ“غطاء حكومي مباشر، وبتشجيع من وزراء ونواب في الحكومة الإسرائيلية“، وتضمنت “أداء صلوات يهودية باطلة، ورقصات استفزازية تشكل إهانة صريحة لمشاعر المسلمين في رحاب أولى القبلتين وثالث الحرمين“.

وأكد الشيخ صبري أن هذه الاقتحامات ليست مجرد تصرفات فردية، بل تأتي ضمن “محاولة لفرض وقائع جديدة تهدف إلى السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى المبارك“، مؤكداً أن “الاحتلال الإسرائيلي ينتهز الفرص لمحاولة اقتلاع الشعب الفلسطيني وتهجيره، وما يحصل في فلسطين هو إبادة في غزة، وحصار وقتل في الضفة، وانتهاكات وتشريد وتدمير في القدس“.

وأضاف أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من “محاولة تأجيج الأحداث واستباحة المسجد الأقصى المبارك“، يعكس “زيادة التحدي والتمادي بحق الأمة الإسلامية“، محذراً من التصريحات المتكررة التي يطلقها مسؤولون في الحكومة بشأن نيتهم “إقامة الهيكل المزعوم، وفرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى“، معتبراً أن ذلك يمثل “خطراً بالغاً يستدعي تحركاً فورياً من دول العالم الإسلامي“.

موصى به

وشدد الشيح صبري على أن “حق المسلمين في الأقصى المبارك حق إلهي لا يخضع لمفاوضات أو قرارات بشرية“، مشيراً إلى أن “الاحتلال يستخدم القوة العسكرية لمنع المسلمين من أداء صلواتهم، بينما يسمح للمستوطنين باقتحام المسجد وأداء طقوس باطلة، في مشهد يؤكد استمرار الحرب الدينية على المسلمين“.

ووجه تحذيراً من “استمرار الاعتداءات اليومية على المسجد الأقصى“، قائلاً: “الأقصى شأنه شأن المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمساس به هو مساس بالأمة الإسلامية كلها، والحفاظ عليه واجب جماعي، وشعب فلسطين وحده الآن يدفع ثمن الدفاع عنه“.

واختتم الشيخ صبري بتأكيد أن “ترك هذه الاعتداءات دون ردع سيقود إلى ظروف أكثر خطورة وقسوة على الأمة العربية والإسلامية“، محذرًا من أن الصمت والتقاعس سيشجعان الاحتلال على مزيد من التصعيد.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us