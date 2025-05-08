واختار البابا الجديد، الذي وُلد في شيكاغو بالولايات المتحدة، اسم ليون الرابع عشر، وكان مساعداً مقرباً من البابا الراحل فرنسيس.

وُلد روبرت بريفوست في شيكاغو في 14 سبتمبر/أيلول 1955، لأب فرنسي وأم إيطالية. بدأ دراسة الرياضيات، لكنه انضمّ إلى رهبنة القديس أوغسطين في روما، ورُسّم كاهناً عام 1982.

سافر إلى بيرو في مهمة، ثم عاد إلى شيكاغو لنيل الدكتوراه في القانون الكنسي، وغادر مجدداً إلى بيرو التي ترأس فيها معهداً لإعداد الكهنة.

في عام 2001 انتُخب رئيساً عامّاً للرهبنة الأوغسطينية لمدة 12 عاماً، ثم عينه البابا فرنسيس أسقفاً على مدينة تشيكلايو شمال بيرو، حيث بقي حتى عام 2023، وكان أيضاً عضواً في مؤتمر الأساقفة في البلاد.