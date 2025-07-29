تركيا
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قورتولموش يدعو برلمانات العالم للتحرك بشكل موحد ضد الإبادة في غزة
دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، اليوم الثلاثاء، برلمانات العالم إلى التحرك بشكلٍ موحد ضد الإبادة الجماعية، التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 22 شهراً.
قورتولموش يدعو برلمانات العالم للتحرك بشكل موحد ضد الإبادة في غزة
قال قورتولموش إنّ واجبنا الأخلاقي أن نتحرك معا ضد الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين / AA
29 يوليو 2025

وقال قورتولموش خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، إنّ "واجبنا الأخلاقي أن نتحرك معاً ضد الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين".

وأضاف أنّ "ما يحدث في فلسطين هو قضية عدالة دولية لا تهم الشعب الفلسطيني أو العرب أو الدول الإسلامية فحسب، بل البشرية جمعاء"، مشيراً إلى أنّ البرلمانات في العديد من الدول، أنشأت "مجموعة برلمانية لدعم فلسطين" بهدف التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم حل الدولتين.

وتابع: "نرى أن حملة الإبادة الجماعية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب أن تنتهي على وجه السرعة، ويجب تقديم مرتكبيها إلى العدالة، وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإحلال السلام العادل والدائم في المنطقة".

واستكمل كلمته قائلاً: "كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) أمس، فيما يتعلق بالفلسطينيين فإن بناء الدولة ليس مكافأة، بل هو حق، ورفض الدولة الفلسطينية سيكون بمنزلة هدية للمتطرفين في كل مكان".

ودعا جميع البرلمانات للانضمام إلى المجموعة البرلمانية لدعم فلسطين، شريطة أن تتبنى رؤية "حل الدولتين" شرطاً أساسياً وحيداً لـ"إسماع صوتنا بشكل أقوى وأكثر فاعلية".

يشار إلى أن أعمال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي، انطلقت اليوم الثلاثاء، في مدينة جنيف السويسرية، وتستمر حتى 31 يوليو/تموز الجاري.

 

مصدر:TRT Arabi
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