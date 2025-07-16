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"فوضى على الحدود".. مئات الدروز يتسللون من إسرائيل إلى سوريا وسط تصاعد التوتر في السويداء
تسلل مئات الإسرائيليين من طائفة الدروز، الأربعاء، عبر الحدود تجاه الأراضي السورية، فيما حاول عشرات آخرون العبور بطريقة عكسية.
"فوضى على الحدود".. مئات الدروز يتسللون من إسرائيل إلى سوريا وسط تصاعد التوتر في السويداء
فوضى على الحدود السورية الإسرائيلية: دروز يعبرون السياج الحدودي وجيش الاحتلال يتدخل / AP
16 يوليو 2025

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة مئات الدروز يجتازون السياج الحدودي سيراً على الأقدام باتجاه الجانب السوري، فيما حاول جنود إسرائيليون منعهم من العبور.

يأتي ذلك مع توتر يسود أوساط الدروز في إسرائيل على خلفية الاشتباكات التي اندلعت بين المكونين الدرزي والبدوي بمحافظة السويداء جنوب سوريا.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه "رصد عشرات المشتبه فيهم حاولوا التسلل إلى داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة قرية حضر (جنوب غرب)"، مضيفاً أن قوات الجيش وحرس الحدود تعمل على "منع التسلل وتفريق الحشود".

وأضاف: "في المقابل، عبَر عدد من المواطنين الإسرائيليين السياج الحدودي إلى داخل سوريا من جهة مجدل شمس، وتعمل قوات الجيش حالياً على إعادتهم بسلام".

وأكد الجيش أن ما جرى "حدث خطير يمثل مخالفة جنائية ويعرض الجمهور وقوات الجيش للخطر"، مشيراً إلى أنه "يواصل مراقبة التطورات ويبقى في حالة تأهب لمختلف السيناريوهات الدفاعية".

من جهته قال موقع واللا الإخباري العبري: "تسود حالة من الفوضى على الحدود الإسرائيلية-السورية، حيث اخترق عشرات المدنيين الدروز الحاجز الحدودي ودخلوا سوريا".

وأضاف أن "الجيش يحاول السيطرة على الوضع باستخدام وسائل تفريق الشغب"، فيما قدرت هيئة البث الإسرائيلية عدد المتسللين من الدروز إلى سوريا اليوم بـ"المئات".

والأحد، اندلعت مواجهات بأسلحة متوسطة وثقيلة بين مجموعات مسلحة درزية وأخرى بدوية في السويداء، جرّاء مصادرة الطرفين لمركبات بشكل متبادل، وفق مصادر محلية.

وعقب ذلك بدأت إسرائيل بشن غارات على قوات الأمن السورية في السويداء بدعوى "نزع السلاح من الجنوب السوري"، وتستخدم مزاعم "حماية الدروز" بسوريا ذريعة لتبرير تدخلاتها وانتهاكاتها المتكررة لسيادة البلد العربي.

مصدر:TRT Arabi
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