وأعلنت شرطة نيويورك في بيان مساء الاثنين، أن مسلّحا اقتحم ناطحة سحاب في قلب حي مانهاتن وفتح النار ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص أحدهم عنصر شرطة.

وذكرت المصادر أن المشتبه به يُدعى شين تامورا، وهو من ولاية نيفادا، وقد أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه عقب تنفيذه الهجوم، وعُثر بحوزته على بطاقات هوية، من بينها تصريح لحمل سلاح مخفي صادر عن مدينة لاس فيغاس.

ومن بين القتلى الخمسة ضابط يبلغ من العمر 36 عاماً من شرطة نيويورك، فيما الأربعة الآخرون من المدنيين.

وأوضحت إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك أن فرق الطوارئ استجابت لبلاغ بشأن إطلاق نار قرابة الساعة 6:30 مساءً (بالتوقيت المحلي)، داخل مبنى يقع في 345 بارك أفينيو، الذي يضم عدداً من كبرى الشركات المالية، من بينها بلاكستون وKPMG، بالإضافة إلى مكاتب الرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية (NFL).

من جانبه، قال عمدة نيويورك إريك آدامز إنّ الحادث أسفر عن "عدة إصابات"، ونشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي دعا فيه الموجودين داخل المبنى إلى التزام أماكنهم حتى انتهاء عمليات التمشيط التي تنفذها الشرطة طابقاً تلو الآخر، كما أعلن عن توجهه لزيارة عائلات الضحايا والمصابين في المستشفى.

وأكدت مفوضة شرطة نيويورك، جيسيكا تيش، أن منفّذ الهجوم كان يقيم في لاس فيغاس، وقد قاد سيارته إلى نيويورك خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت أن الجاني أطلق النار على نفسه في الصدر بعد تنفيذ الهجوم، مرجّحة أنه تصرَّف بمفرده، فيما لا يزال الدافع وراء الجريمة قيد التحقيق.