وقالت النيابة في بيان أمس الأربعاء، إن مؤسسة "هند رجب"، ومقرها بروكسل، تقدمت بشكويين ضدّ جنديين إسرائيليين قدِما إلى مدينة بوم البلجيكية للمشاركة في مهرجان "تومورولاند"، يومي 18 و19 يوليو/تموز الجاري.

وأضافت أن النيابة بعد دراسة الشكوى قررت إحالة ملفَّي الجنديين إلى المحكمة الجنائية الدولية، في إطار التزامات بلجيكا الدولية ومن أجل ضمان سير العدالة بشكل صحيح.

كانت مؤسسة هند رجب أعلنت في بيان بتاريخ 21 يوليو/تموز أن الشرطة البلجيكية وقفت جنديين إسرائيليين وحققت معهما على خلفية شكاوى بارتكابهما جرائم حرب في غزة.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية توقيف اثنين من مواطنيها في بلجيكا والتحقيق معهما، دون أن تذكر أسباب ذلك.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرب إبادة بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفَت الإبادة بدعم أمريكي أكثر من 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.