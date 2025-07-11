وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم إلى ذروة بلغت 116,781.10 دولار في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة لتصل مكاسبها منذ بداية العام إلى أكثر من 24%. وسجلت في أحدث تداولات 116,563.11 دولار.

وقال جوشوا تشو الرئيس المشارك لشركة (ويب 3 أسوسيشن) في هونغ كونغ: "الذروة الجديدة التي وصلت إليها بتكوين مدفوعة بتراكم لا هوادة فيه للطلب المؤسسي، يقبل لاعبون كبار على المتاح ويستوعبون السيولة في التداول".

ووقّع ترمب في مارس/آذار أمراً تنفيذياً لتأسيس احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة، وعيّن عدداً من الشخصيات الداعمة للعملات المشفرة في مناصب مهمة، مثل رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز.

أما إيثر، ثانية أكبر العملات المشفرة في العالم، فقفزت أيضاً بما يقارب 5% إلى 2,956.82 دولار بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 2998.42 دولار.