سياسة
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بدعم من ترمب.. بتكوين تسجل أعلى مستوى في تاريخها وتتجاوز 116 ألف دولار
صعدت بتكوين اليوم الجمعة إلى أعلى مستوى على الإطلاق بدفعة من الطلب من مؤسسات استثمارية ومن السياسات الداعمة للعملات المشفرة التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
بدعم من ترمب.. بتكوين تسجل أعلى مستوى في تاريخها وتتجاوز 116 ألف دولار
بتكوين تقفز لأعلى ذروة على الإطلاق مدفوعة بطلب مؤسسي وسياسات أمريكية مشجعة / Reuters
11 يوليو 2025

وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم إلى ذروة بلغت 116,781.10 دولار في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة لتصل مكاسبها منذ بداية العام إلى أكثر من 24%. وسجلت في أحدث تداولات 116,563.11 دولار.

وقال جوشوا تشو الرئيس المشارك لشركة (ويب 3 أسوسيشن) في هونغ كونغ: "الذروة الجديدة التي وصلت إليها بتكوين مدفوعة بتراكم لا هوادة فيه للطلب المؤسسي، يقبل لاعبون كبار على المتاح ويستوعبون السيولة في التداول".

ووقّع ترمب في مارس/آذار أمراً تنفيذياً لتأسيس احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة، وعيّن عدداً من الشخصيات الداعمة للعملات المشفرة في مناصب مهمة، مثل رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز.

أما إيثر، ثانية أكبر العملات المشفرة في العالم، فقفزت أيضاً بما يقارب 5% إلى 2,956.82 دولار بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 2998.42 دولار.

مصدر:TRT ARABI
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