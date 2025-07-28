الحرب على غزة
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رغم استشهاد والدته.. أطباء فلسطينيون ينقذون حياة جنين في غزة
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، نجاح طواقمها في مستشفى المواصي الميداني بإنقاذ حياة جنين استشهدت والدته في قصف استهدف منزلاً غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.
رغم استشهاد والدته.. أطباء فلسطينيون ينقذون حياة جنين في غزة
طواقم الهلال الأحمر ينقذون حياة جنين قتلت إسرائيل والدته بغزة / AA
28 يوليو 2025

وقال الهلال الأحمر في بيان: "رغم الظروف الميدانية المعقدة وشح الإمكانيات الطبية، نجحت طواقمنا في مستشفى المواصي الميداني فجر اليوم في إنقاذ حياة جنين من رحم والدته".

وأوضح أن الوالدة "استشهدت إثر استهداف قوات الاحتلال لمنزل عائلة زعرب في منطقة المواصي غربي خان يونس".

ومنذ فجر الاثنين، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 38 فلسطينياً وأصاب العشرات؛ إثر غارات جوية على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، استهدف عدد منها منازل في خان يونس، وفق مصادر طبية وشهود عيان.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

مصدر:TRT ARABI
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