وقال الهلال الأحمر في بيان: "رغم الظروف الميدانية المعقدة وشح الإمكانيات الطبية، نجحت طواقمنا في مستشفى المواصي الميداني فجر اليوم في إنقاذ حياة جنين من رحم والدته".

وأوضح أن الوالدة "استشهدت إثر استهداف قوات الاحتلال لمنزل عائلة زعرب في منطقة المواصي غربي خان يونس".

ومنذ فجر الاثنين، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 38 فلسطينياً وأصاب العشرات؛ إثر غارات جوية على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، استهدف عدد منها منازل في خان يونس، وفق مصادر طبية وشهود عيان.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.