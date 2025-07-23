وأفاد بيان صادر عن القنصلية الأمريكية في إسطنبول، بأن الوفد تترأسه آنا موريس، القائمة بأعمال مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، التي وصلت إلى أنقرة الأحد.

وأضاف البيان أن الوفد الأمريكي يجري مباحثات في كل من أنقرة وإسطنبول مع مسؤولين وممثلين عن مؤسسات مالية من تركيا وسوريا والعراق.

وأوضح أن المباحثات تركز على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وفي 30 يونيو/حزيران الفائت، وقَّع ترمب أمراً رئاسياً أنهى بموجبه رسمياً العقوبات المفروضة على سوريا.

وذكر البيت الأبيض في بيان آنذاك أن "الرئيس ترمب وقّع أمراً تاريخياً يهدف إلى دعم مسار الاستقرار والسلام في سوريا، عبر إنهاء العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد".

وأكد البيان أيضاً استعداد وزارة الخزانة الأمريكية لتقديم الدعم للإدارة السورية الجديدة لتعزيز قدراتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.