جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، الخميس، عقب لقاء جمعه مع الرئيس أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.
وأضاف أوليغي نغوما: "بفضل هذا اللقاء الثنائي، أدركنا مرة أخرى المستوى الممتاز لعلاقاتنا الثنائية، واتفقنا على مواصلة تعزيز العلاقات بين بلدينا".
وأشار إلى أنه اتفق مع الرئيس التركي على تعزيز الشراكة بين البلدين، وأكدا ضرورة وجود إطار قانوني في هذا الصدد.
وتابع الرئيس الغابوني: "اتفقنا على مشاريع اتفاقيات وتوقيع اتفاقيات جديدة، لا سيما في مجالي الدفاع والدبلوماسية".
وأضاف: "في هذا السياق، أكدنا مجدداً ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدينا إلى مستوى التعاون الدبلوماسي والسياسي الراهن. وقررنا جعل محور ليبرفيل-أنقرة، نموذج شراكة ديناميكياً، والاستفادة منه لما فيه مصلحة الشعبين التركي والغابوني".
ولفت أوليغي نغوما إلى أن العلاقات الثنائية بين تركيا والغابون قائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم، وأردف: "كانت الخبرة والتجربة التركية مفيدة للغاية لنا، لا سيما في مجال الأعمال".
وأوضح الرئيس الغابوني أن بعض الشركات التركية تُسهم إسهاماً كبيراً في اقتصاد بلاده، وأعرب عن ثقته التامة بأن مزيداً منها سيبدأ العمل في الغابون مع الاتفاقيات الجديدة المبرَمة اليوم.
وأكمل: "اتفقنا أيضاً مع السيد الرئيس على توسيع التعاون بين بلدينا بشكل أكبر في مجالات مثل التعدين والصناعة وصيد الأسماك".
وأشار رئيس الغابون إلى أن بلاده وتركيا تتشاركان وجهات النظر نفسها في المنصات الدولية، لا سيما في ما يتعلق بقضايا مثل "السلام والأمن، والحل السلمي للنزاعات، ومكافحة تغير المناخ”.
واستطرد: "أود أن أهنئ مجدداً نظيري الموقر (الرئيس أردوغان) على سياسة الانفتاح على إفريقيا"، مشيداً بإسهامات تركيا في الحل السلمي للنزاعات في القارة.
في السياق ذاته، أعرب أوليغي نغوما، عن أمله في أن يعمّ السلام قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، كما عبّر عن أنه سيكون سعيداً باستضافة الرئيس أردوغان في العاصمة ليبرفيل في أقرب فرصة.