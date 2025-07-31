جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، الخميس، عقب لقاء جمعه مع الرئيس أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

وأضاف أوليغي نغوما: "بفضل هذا اللقاء الثنائي، أدركنا مرة أخرى المستوى الممتاز لعلاقاتنا الثنائية، واتفقنا على مواصلة تعزيز العلاقات بين بلدينا".

وأشار إلى أنه اتفق مع الرئيس التركي على تعزيز الشراكة بين البلدين، وأكدا ضرورة وجود إطار قانوني في هذا الصدد.

وتابع الرئيس الغابوني: "اتفقنا على مشاريع اتفاقيات وتوقيع اتفاقيات جديدة، لا سيما في مجالي الدفاع والدبلوماسية".

وأضاف: "في هذا السياق، أكدنا مجدداً ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدينا إلى مستوى التعاون الدبلوماسي والسياسي الراهن. وقررنا جعل محور ليبرفيل-أنقرة، نموذج شراكة ديناميكياً، والاستفادة منه لما فيه مصلحة الشعبين التركي والغابوني".

ولفت أوليغي نغوما إلى أن العلاقات الثنائية بين تركيا والغابون قائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم، وأردف: "كانت الخبرة والتجربة التركية مفيدة للغاية لنا، لا سيما في مجال الأعمال".