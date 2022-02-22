سياسة
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قوات وطائرات أمريكية تتجه إلى جبهة الناتو الشرقية وواشنطن تعلن العقوبات
كشف مصدر عسكري أمريكي أن إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة توزيع القوات في أوروبا يشمل إرسال مشاة إلى منطقة البلطيق وطائرات مقاتلة إف-35 إلى جبهة الناتو الشرقية، فيما فصّلت وزارة الخزانة الأمريكي العقوبات التي أعلنها بايدن ضد روسيا،
قوات وطائرات أمريكية تتجه إلى جبهة الناتو الشرقية وواشنطن تعلن العقوبات
الولايات المتحدة سترسل 800 جندي مشاة وثماني طائرات مقاتلة إف-35 / AP
22 فبراير 2022

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، قوله إن "إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء إعادة توزيع القوات في أوروبا، يشمل إرسال 800 جندي مشاة إلى منطقة البلطيق وما يصل إلى ثماني طائرات مقاتلة F-35 إلى عدة مواقع تشغيل على امتداد خاصرة حلف شمال الأطلسي الشرقية".

وبالإضافة إلى ذلك، سترسل الولايات المتحدة 32 طائرة هليكوبتر هجومية AH-64 أباتشي إلى منطقة البلطيق وإلى بولندا من مواقع داخل أوروبا.

وقال المسؤول الدفاعي الأمريكي الكبير: "يعاد نشر هؤلاء الأفراد الإضافيين لطمأنة حلفائنا في حلف شمال الأطلسي وردع أي عدوان محتمل ضد الدول الأعضاء في الحلف، فضلاً عن التدريب مع قوات الدولة المضيفة"، مضيفاً أن أياً من القوات الجديدة لم يأت من الولايات المتحدة.

بدورها، قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على نخب مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وقالت الوزارة في بيانها مساء الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستزيد القيود على المعاملات في الدين السيادي الروسي، وإنها ستفرض عقوبات على 3 أفراد في ظل عقوبات تستهدف روسيا.

قال بيان من وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على بنك (في إي بي) وبرومسفياز بنك الروسييْن.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في البيان: "الإجراءات التي اتخذت اليوم بالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا، تبدأ عملية تفكيك الشبكة المالية للكرملين وقدرته على تمويل النشاط المزعزع للاستقرار في أوكرانيا وحول العالم."

وكان بايدن أعلن في وقت سابق الثلاثاء أول حزمة من العقوبات ضد روسيا، واصفاً خطوات روسيا تجاه أوكرانيا بأنها "بداية الغزو".

وفي مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض الثلاثاء لفت بايدن إلى أن روسيا أعلنت اقتطاع جزء كبير من أوكرانيا.

وقال إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "يعمل على وضع حجج منطقية للاستيلاء على المزيد من الأراضي بالقوة، من وجهة نظري هذه بداية غزو روسي لأوكرانيا".

ومساء الاثنين، اعترفت روسيا رسمياً باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك، عن أوكرانيا، اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وسط رفض دولي واسع.

واعتبرت دول غربية اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك "بداية فعلية للحرب الروسية ضد أوكرانيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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