جاء تصريح علييف خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحث فيه الجانبان العلاقات الثنائية وآخر التطورات المتعلقة بإلقاء تنظيم PKK سلاحه، وفق بيان للرئاسة الأذربيجانية.

وأضاف علييف أن هذا التطور يمثل انتصاراً للنهج الحازم الذي يقوده الرئيس أردوغان، معرباً عن أمله في أن تكلل جهود أنقرة بالنجاح في استكمال مسار نزع السلاح بالكامل، لما فيه خير تركيا والمنطقة.

من جهته، عبّر الرئيس أردوغان عن شكره لنظيره الأذربيجاني على الدعم والاهتمام، مؤكداً متانة "علاقات الصداقة والأخوة" التي تربط البلدين، وحرص تركيا على تطويرها في جميع المجالات.

وفي بيان منفصل أوضحت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن الاتصال تناول أيضاً قضايا إقليمية ودولية، إذ شدد أردوغان على عزم بلاده تعزيز التعاون مع أذربيجان، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في جنوب القوقاز.

كما أشار أردوغان إلى أن رؤية "تركيا الخالية من الإرهاب"، التي أطلقتها الحكومة مؤخراً، ستسهم في تطهير المنطقة بأكملها من التنظيمات الإرهابية، مشدداً على أن نجاح هذه الرؤية سيعزز أمن واستقرار المنطقة.

يأتي ذلك بعد إعلان مجموعة من عناصر تنظيم PKK الإرهابي الجمعة، تدمير أسلحتها في مدينة السليمانية شمالي العراق.

وكان التنظيم أعلن في 12 مايو/أيار الماضي، قراره حلّ نفسه وإلقاء السلاح، استجابةً لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان المحكوم عليه بالسجن المؤبد في جزيرة إمرالي ببحر مرمرة.

وفي فبراير/شباط الماضي دعا أوجلان جميع المجموعات المرتبطة بـPKK الإرهابي إلى حلّ نفسها وإنهاء أنشطتها الإرهابية التي امتدت لأكثر من أربعة عقود.