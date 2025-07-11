سياسة
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مسلحون يختطفون ويقتلون 9 ركاب حافلات في إقليم بلوشستان باكستان
قال مسؤولون اليوم الجمعة، إن مسلحين قتلوا تسعة من ركاب حافلات بعد اختطافهم في إقليم بلوشستان الواقع في جنوب غربي باكستان.
مسلحون يختطفون ويقتلون 9 ركاب حافلات في إقليم بلوشستان باكستان
اختطاف وقتل تسعة ركاب في هجوم مسلح بإقليم بلوشستان / Reuters
11 يوليو 2025

وذكر شاهد رند المتحدث باسم حكومة الإقليم أن الركاب خُطفوا من عدة حافلات مساء أمس الخميس.

وأوضح المسؤول الحكومي نافيد علم أنه جرى العثور على جثثهم مصابة بطلقات نارية في مناطق جبلية خلال الليل. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.

وسبق أن تورط مسلحون انفصاليون من أقلية البلوش في حوادث مماثلة تتضمن قتل ركاب بعد تحديد هويتهم على أنهم ينحدرون من إقليم البنجاب بشرق البلاد.

و(جيش تحرير بلوشستان) هو الأقوى بين عدد من الجماعات المتمردة التي تنشط منذ فترة طويلة في المنطقة الحدودية الغنية بالمعادن والمتاخمة لكل من أفغانستان وإيران.

ويتهم مسلحو البلوش السلطات الباكستانية بسرقة موارد منطقتهم لتمويل الإنفاق في إقليم البنجاب.

مصدر:TRT Arabi
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