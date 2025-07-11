وذكر شاهد رند المتحدث باسم حكومة الإقليم أن الركاب خُطفوا من عدة حافلات مساء أمس الخميس.

وأوضح المسؤول الحكومي نافيد علم أنه جرى العثور على جثثهم مصابة بطلقات نارية في مناطق جبلية خلال الليل. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.

وسبق أن تورط مسلحون انفصاليون من أقلية البلوش في حوادث مماثلة تتضمن قتل ركاب بعد تحديد هويتهم على أنهم ينحدرون من إقليم البنجاب بشرق البلاد.

و(جيش تحرير بلوشستان) هو الأقوى بين عدد من الجماعات المتمردة التي تنشط منذ فترة طويلة في المنطقة الحدودية الغنية بالمعادن والمتاخمة لكل من أفغانستان وإيران.

ويتهم مسلحو البلوش السلطات الباكستانية بسرقة موارد منطقتهم لتمويل الإنفاق في إقليم البنجاب.