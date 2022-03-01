أعلن رئيس الشيشان رمضان قديروف الثلاثاء، مقتل جنديين من قوات بلاده التي تقاتل مع نظيرتها الروسية في أوكرانيا.

وقال قديروف: "لسوء الحظ، بالفعل بين السكان الأصليين في جمهورية الشيشان خسائر. قُتل اثنان وأصيب ستة آخرون بدرجات متفاوتة"، وفق شبكة CNN الأمريكية.

وحتى اليوم لم تنشر موسكو إحصاءات مفصلة عن مقتل أو إصابة جنودها في أوكرانيا، رغم التوثيق المكثَّف الذي نشرته وسائل الإعلام الدولية عن الخسائر الروسية.

وقال متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اطّلع بشكل كامل على الوضع في أوكرانيا، لكن بيسكوف لم يفصح عن عدد الضحايا "لعدم توافر معلومات محددة لديه" حسب تعبيره.

في المقابل قالت رئاسة هيئة الأركان الأوكرانية، إن روسيا فقدت نحو 5 آلاف و710 من جنودها خلال عمليتها العسكرية التي بدأتها فجر الخميس الماضي ضد أوكرانيا.

وأوضحت هيئة الأركان في بيانٍ الثلاثاء، أن الجيش الأوكراني تَمكَّن من قتل 5 آلاف و710 جنود روس وأسر 200 آخرين.

وأضاف البيان أن الجيش الأوكراني دمّر 29 مقاتلة روسية و29 مروحية و198 دبابة و846 مدرعة و77 مدفعية وسفينتين منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وأطلقت روسيا فجر الخميس عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.