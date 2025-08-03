سوريا الجديدة
جيش الاحتلال يشن غارات جوية متزامنة جنوب سوريا.. ويتحدث عن مصادرة أسلحة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، أنه نفذ غارات جوية متزامنة على عدد من المواقع جنوب سوريا، ضمن اعتداءاته المتكررة، التي تصاعدت بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة.
هجوم إسرائيلي على السويداء جنوب سوريا / Reuters
3 أغسطس 2025

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه قصف السبت أربعة مواقع بشكل متزامن في جنوب سوريا، مشيراً إلى أنه صادر أيضاً أسلحة واستجوب عدداً من المشتبه بتورطهم في تهريب السلاح بالمنطقة.

وأوضح البيان أن “قوات من اللواء 226، وبالتعاون مع محققي الميدان في الوحدة 504، نفذت عمليات استجواب ميدانية لعدد من المشتبه بهم في محيط قرية حضر جنوب سوريا”.

وأضاف أن “قوات الفرقة 210 تواصل انتشارها على الحدود السورية، بهدف منع تموضع عناصر معادية، وضمان حماية المواطنين داخل إسرائيل”، وفق نص البيان.

وينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أشهر عدواناً عسكرياً متكرراً على سوريا، ضمن مساعيه لإنشاء منطقة عازلة ومنزوعة من السلاح، وتحت ذريعة "حماية الدروز" في سوريا.

ومنذ 19 يوليو/تموز الماضي، تشهد السويداء وقفاً لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعاً بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلّفت 426 قتيلاً، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، آخرها في 19 يوليو/تموز الماضي.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم.

مصدر:TRT ARABI
