وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه قصف السبت أربعة مواقع بشكل متزامن في جنوب سوريا، مشيراً إلى أنه صادر أيضاً أسلحة واستجوب عدداً من المشتبه بتورطهم في تهريب السلاح بالمنطقة.

وأوضح البيان أن “قوات من اللواء 226، وبالتعاون مع محققي الميدان في الوحدة 504، نفذت عمليات استجواب ميدانية لعدد من المشتبه بهم في محيط قرية حضر جنوب سوريا”.

وأضاف أن “قوات الفرقة 210 تواصل انتشارها على الحدود السورية، بهدف منع تموضع عناصر معادية، وضمان حماية المواطنين داخل إسرائيل”، وفق نص البيان.

وينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أشهر عدواناً عسكرياً متكرراً على سوريا، ضمن مساعيه لإنشاء منطقة عازلة ومنزوعة من السلاح، وتحت ذريعة "حماية الدروز" في سوريا.