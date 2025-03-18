الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
عائلات أسرى إسرائيليين تعتصم عند حدود غزة وتتهم نتنياهو بالتضحية بأبنائها
أفاد إعلام عبري، اليوم الثلاثاء، بإعلان عائلات محتجزين إسرائيليين بدء اعتصام غير مسبوق عند السياج الحدودي مع قطاع غزة، للمطالبة بوقف الحرب والعمل عوضاً عن ذلك على إطلاق سراح ذويهم، متهمين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتضحية بأبنائهم لأغراض سياسية.
عائلات أسرى إسرائيليين تعتصم عند حدود غزة وتتهم نتنياهو بالتضحية بأبنائها
عائلات محتجزين إسرائيليين تعتصم عند حدود غزة للمرة الأولى / AFP
18 مارس 2025

وقالت صحيفة هآرتس العبرية إن عائلات المحتجزين تتهم نتنياهو بالتضحية بدماء أبنائها من أجل ضمان بقائه في الحكم.

وعصر الثلاثاء، انطلقت مسيرة احتجاجية من مستوطنة نحال عوز (جنوب) نحو السياج الحدودي مع غزة، شاركت فيها عيناف تسينغاوكار، والدة الأسير ماتان، إلى جانب عدد من عائلات الأسرى، للاعتراض على استئناف الحرب بدلاً من التركيز على إطلاق سراح الأسرى.

وعند وصولهم إلى السياج، علّقت عيناف وابنتها ناتالي صوراً للأسرى المحتجزين في غزة، وأعلنتا بدء اعتصامهما هناك، مؤكدتين أنهما لن تغادرا المكان حتى يجري وقف الحرب، حسب المصدر ذاته.

وتُظهر صور الاعتصام مشاركة أفراد من عائلات أسرى آخرين فيه.

ووجهت عيناف رسالة إلى الجنود والطيارين الإسرائيليين، قائلةً: "الضغط العسكري يقتل المختطفين (الأسرى في غزة)"، وأضافت: "لا تسمحوا لرئيس الوزراء وأعضاء حكومته بالتضحية بدماء ابني ماتان وبقية المختطفين الأحياء من أجل بقائه في الحكم".

وشددت على أن العائلات ستواصل الضغط والمطالبة بإطلاق سراح جميع الأسرى دفعة واحدة، مضيفةً: "يا دولة إسرائيل، لا تفرضي عليّ أن أصبح أماً ثكلى".

من جهتها، قالت روحاما بوحبوت، والدة الأسير إلكانا بوحبوت، في مقابلة مع القناة "12" الإسرائيلية الخاصة: "عندما قرأت الأخبار عن استئناف القتال، شعرت كأن أبواب الجحيم قد فُتحت علينا".

و"أبواب الجحيم" عبارة سبق أن استخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مهدداً حركة حماس، وجرى استخدامها لاحقاً في أوساط اليمين المتشدد بالحكومة الإسرائيلية.

ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها في غزة، بغارات جوية استهدفت المدنيين وقت السحور، ما أسفر عن "404 شهداء وأكثر من 562 إصابة"، حتى الساعة العاشرة صباحاً (ت.غ)، وفق وزارة الصحة في القطاع.

ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه يجري بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/آذار الجاري.

ورغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق، رفض نتنياهو المضي قدماً في المرحلة الثانية، استجابةً لضغوط المتطرفين في حكومته.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي فقط يريد تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق لضمان إطلاق أكبر عدد من الأسرى الإسرائيليين في غزة، عوضاً عن الدخول في المرحلة الثانية منه، التي كانت تعني إنهاء الحرب تماماً والانسحاب الكامل من القطاع.

وبدعمٍ أمريكي، تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة في غزة أسفرت عن أكثر من 161 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافةً إلى أكثر من 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us