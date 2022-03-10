سياسة
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أردوغان يطالب بايدن برفع العقوبات غير العادلة عن تركيا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الأمريكي جو بادين، أن الوقت حان لرفع العقوبات الأمريكية غير العادلة على تركيا. جاء في محادثات بينهما لبحث الأزمة الأوكرانية، وصفها البيت الأبيض بـ"البنَّاءة".
أردوغان يطالب بايدن برفع العقوبات غير العادلة عن تركيا
أردوغان بحث مع بايدن المستجدات الإقليمية بما فيها الهجوم الروسي على أوكرانيا والعلاقات التركية-الأمريكية. / AA
10 مارس 2022

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، لنظيره الأمريكي جو بادين، أن الوقت حان لرفع العقوبات الأمريكية غير العادلة على تركيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيسين، وفق بيان لدائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان بحث مع بايدن المستجدات الإقليمية بما فيها الهجوم الروسي على أوكرانيا والعلاقات التركية-الأمريكية.

وأضاف أن الرئيس التركي نقل لنظيره الأمريكي أهمية أن تكون تركيا في موقع يسهّل البحث عن حلّ إذا تفاقمت الأزمة الأوكرانية.

وأكد أن تنظيم اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وأوكرانيا في أنطاليا يُعَدّ نصراً دبلوماسياً بحد ذاته.

وأشار إلى أن وزيرَي خارجية روسيا وأوكرانيا جلسا إلى الطاولة وجهاً لوجه في أنطاليا بفضل قنوات الثقة التي فتحتها تركيا.

كما أكد أردوغان لبايدن أن الوقت قد حان منذ فترة طويلة لرفع جميع العقوبات غير العادلة المفروضة على تركيا في مجال الصناعات الدفاعية.​​​​​​​

وأفاد بأن تركيا تتطلّع إلى استجابة الولايات المتحدة في أقرب وقت لطلبها الذي يتضمن شراء 40 طائرة جديدة، وتحديث طائرات F-16 في سلاح الجو التركي.

من جانبه أعرب بايدن لأردوغان عن تقديره جهود أنقرة دعم الحل الدبلوماسي للأزمة في أوكرانيا، وفق بيان للبيت الأبيض وصف فيه المحادثات بين الرئيسين بـ"البناءة".

كما ذكر البيان أن بايدن رحّب بالمبادرة الدبلوماسية التي اتخذتها تركيا اليوم، في إشارة إلى تنظيم اجتماع بين وزيرَي خارجية روسيا وأوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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