سياسة
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بعد سجنه عشر سنوات.. السعودية تطلق سراح المدون والناشط المعارض رائف بدوي
أطلقت السلطات السعودية الجمعة سراح المدون والناشط المعارض رائف بدوي، بعد 10 سنوات على سجنه. من جانبها قالت منظمة القسط لحقوق الإنسان، إن "المدون رائف بدوي أُطلقَ سراحه اليوم بعد نهاية المحكومية، ولكن إطلاق سراحه جاء مشروطاً".
بعد سجنه عشر سنوات.. السعودية تطلق سراح المدون والناشط المعارض رائف بدوي
حيدر باتت مواطنة كندية تقيم في كيبيك مع أولادها الثلاثة، وتناضل منذ أعوام للإفراج عن زوجها / AFP
11 مارس 2022

أطلقت السلطات السعودية الجمعة سراح المدون والناشط المعارض رائف بدوي، بعد 10 سنوات على سجنه، وفق زوجته ومصدر حقوقي.

وقالت إنصاف حيدر زوجة رائف بدوي، في تغريدة مقتضبة عبر حسابها الموثق على موقع تويتر: "رائف حر بعد 10 سنوات من السجن".

وأرفقت حيدر بتغريدتها صورة مرسومة لها مع زوجها المعارض السعودي.

كما قالت حيدر بعدما أعلنت الخبر عبر تويتر، لوكالة الصحافة الفرنسية: "رائف اتصل بي، إنه حر".

من جانبها، قالت منظمة القسط لحقوق الإنسان، المعنية بمتابعة أوضاع السجناء بالسعودية، عبر حسابها على تويتر، إن "المدون رائف بدوي أطلق سراحه اليوم بعد انتهاء المحكومية، ولكن إطلاق سراحه جاء مشروطا، إذ إنه ممنوع من السفر لمدة 10 سنوات".

من جانبها قالت منظمة القسط لحقوق الإنسان، المعنية بمتابعة أوضاع السجناء في السعودية، عبر حسابها على تويتر، إن "المدون رائف بدوي أطلق سراحه اليوم بعد انتهاء المحكومية، ولكن إطلاق سراحه جاء مشروطاً، حيث إنه ممنوع من السفر لمدة 10 سنوات".

وقال المدير التنفيذي لمنظمة القسط نبهان الحنشي: "نرحب بإطلاق سراح السيد بدوي الذي طال انتظاره، ولكن كذلك نودّ أن نسلّط الضوءَ على القيود التعسفية التي يواجهها بدوي وغيره من سجناء الرأي في السعودية، ومن ضمنها حظر السفر الطويل".

ولم تصدر السلطات السعودية بياناً بشأن ذلك حتى الساعة 18:30ت.غ.

ورائف بدوي (38 عاماً) هو مؤسس "الشبكة الليبرالية الحرة" ومعتقل في السعودية منذ يونيو/حزيران 2012، بسبب كتاباته المعارضة، حيث حُكم عليه حينها بالسجن عشر سنوات، وجلده ألف جلدة وغرامة مالية قدرها مليون ريال (270 ألف دولار).

جاء الحكم على خلفية إدانته بـ"الإساءة" إلى الإسلام وإنشائه الشبكة الليبرالية، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في 1 سبتمبر/أيلول 2015.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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