وقال المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، إنّ القوة الصاروخية التابعة للجماعة "نفَّذت عملية نوعية باستهداف مطار اللد (بن غوريون) في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح".

وأضاف أن "العملية تسببت في هرع أكثر من 4 ملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار"، وفق تعبيره.

وتابع سريع أن العملية "جاءت انتصاراً لمظلومية الشعبِ الفلسطيني"، ورداً على "جرائم الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة".

وأردف قائلاً: "نتابع تحركات العدو ومخططه الهادف إلى وقف جبهة الإسناد اليمنية، ونؤكد أننا على يقظة عالية وجهوزية تامة للتصدي لجميع التحركات المعادية حتى إفشالها، كما فشلت غيرها من المخططات والمؤامرات والتحركات خلال الفترة الماضية".

من جانبه، ادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أنّ "سلاح الجو اعترض صاروخاً أُطلق من اليمن، وتسبَّب في تفعيل إنذارات في عدة مناطق بإسرائيل".

بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، أن "صافرات الإنذار دوَّت في عدة مناطق وسط وجنوبي إسرائيل جراء إطلاق الصاروخ اليمني"، منوهةً إلى أن الصاروخ لم يتسبب في إصابات أو أضرار مادية.