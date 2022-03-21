سياسة
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أرملة بن علي تهرّب أموالاً إلى تونس بعد منحها الجنسية السعودية.. ما القصة؟
كشفت إذاعة تونسية تورط ليلى الطرابلسي، أرملة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بتهريب أموال إلى تونس، مشيرة إلى أن السلطات السعودية منحتها مع عائلتها الجنسية السعودية، فضلاً عن امتيازات أخرى تتعلق بفيلا فاخرة وراتب شهري يتجاوز مئة ألف دولار.
أرملة بن علي تهرّب أموالاً إلى تونس بعد منحها الجنسية السعودية.. ما القصة؟
ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي / AP
21 مارس 2022

كشفت إذاعة موزاييك FM التونسية أن السلطات السعودية منحت ليلى الطرابلسي، أرملة الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي وعائلتها الجنسية السعودية، فضلاً عن امتيازات أخرى تتعلق بفيلا فاخرة وراتب شهري يتجاوز مئة ألف دولار.

ونشرت الإذاعة تسجيلات صوتية منسوبة للطرابلسي تتهم فيها زوجة طبّاخ بن علي بالاستيلاء على أموال أرسلتها معها إلى تونس، من بينها 345 ألف دينار تونسي (120 ألف دولار) و230 ألف ريال سعودي (61 ألف دولار).

وأشارت إلى أنها فعلت ذلك عبر سيدة تدعى نزهة، تملك شركة سياحية في تونس، في إشارة إلى تبييض الطرابلسي أموال في تونس.

لكن الطرابلسي نفت، في تصريح للإذاعة المذكورة، اتهامها بتبييض الأموال، مشيرة إلى عدم وجود ما يثبت هذا الأمر، لكنها لفتت إلى أنها تقدمت بشكوى ضد زوجة طباخ بن علي أمام القضاء السعودي والتونسي بتهمة الاستيلاء على أموالها.

وقالت الإذاعة إن الطرابلسي تحظى بامتيازات كبيرة في السعودية باعتبارها زوجة رئيس سابق، من بينها فيلا فاخرة ممنوحة من الديوان الملكي السعودي، وراتب شهري يتجاوز 100 ألف دولار، فضلا عن حصولها مع عائلتها على الجنسية السعودية، إضافة إلى جنسية جزر سيشل.

فيما أكدت الطرابلسي أنها ستنشر مذكرات زوجها بعد أشهر، مشيرة إلى أنها ستتضمن وثائق حول ما حدث خلال الأيام الأخيرة التي سبقت مغادرة العائلة لتونس، فضلا عن حجم الأموال التي هُرّيت من البلاد، إضافة إلى الأشخاص الذين "خانوا" زوجها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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