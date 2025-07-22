الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
"الحوثي" تتبنى العملية.. جيش الاحتلال يعترض صاروخاً أُطلق من اليمن وتوقف مؤقت لحركة مطار بن غوريون
أعلن جيش الاحتلال في بيان صدر يوم الثلاثاء اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في عدد من المناطق، بينها تل أبيب وريشون لتسيون وحولون ورمات غان وبات يام وغيرها.
"الحوثي" تتبنى العملية.. جيش الاحتلال يعترض صاروخاً أُطلق من اليمن وتوقف مؤقت لحركة مطار بن غوريون
المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع يعلن تبني الجماعة للعملية / Others
22 يوليو 2025

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الحادث تسبب في توقف مؤقت لحركة الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، وتأجيل عدد من الرحلات القادمة.

وأضاف جيش الاحتلال في بيانه أن إطلاق الصاروخ جاء بعد يوم من تنفيذ غارة جوية إسرائيلية استهدفت ميناء الحديدة غربي اليمن، ضمن ما وصفه بعملية "الجديلة الطويلة"، وهي أول ضربة تنفذها إسرائيل ضد أهداف في اليمن منذ أسبوعين.

في المقابل، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن الهجوم، مؤكدة في بيان متلفز للمتحدث العسكري باسمها، يحيى سريع، أنها نفذت عملية "نوعية" باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز فلسطين2، استهدف مطار بن غوريون وحقق "هدفه بنجاح"، وفق تعبير البيان.

واعتبر سريع أن العملية تأتي "رداً على جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وانتصاراً للشعب الفلسطيني"، مؤكداً استمرار العمليات ضد إسرائيل حتى وقف الهجوم على غزة ورفع الحصار عنها.

والاثنين، أعلنت الحوثي تنفيذ عملية عسكرية "نوعية" بطائرات مسيّرة طالت 5 أهداف إسرائيلية، بينها مطارا بن غوريون ورامون وميناء إيلات، وذلك بعد ساعات من غارات إسرائيلية على ميناء الحديدة اليمني.

وإضافة إلى ضرباتهم الصاروخية، يهاجم الحوثيون السفن التابعة لإسرائيل وتلك المتوجهة إليها رفضاً لحرب الإبادة التي تشنها تل أبيب على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلّفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us