سياسة
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الهند ترد على تصريحات الصين حول جامو وكشمير.. ماذا قالت؟
نددت الهند بتصريحات وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إزاء إقليم "جامو وكشمير" المتنازع عليه مع باكستان، معربة عن استيائها من تلك التصريحات.
الهند ترد على تصريحات الصين حول جامو وكشمير.. ماذا قالت؟
متحدث وزارة الخارجية الهندية: "قضية جامو وكمشير هي مسألة داخلية تعني الهند فقط، ولا يحق للصين التعليق بخصوصها". / AFP
24 مارس 2022

نددت الهند بتصريحات وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إزاء إقليم "جامو وكشمير" المتنازع عليه مع باكستان، خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، معربة عن استيائها من تلك التصريحات.

وحسب موقع "إينديا توداي"، وصف متحدث وزارة الخارجية الهندية أريندام باغاتشي، تصريحات المسؤول الصيني بأنها "غير ضرورية".

وأضاف أن قضية جامو وكمشير هي مسألة داخلية تعني الهند فقط، وأنه لا يحق للصين التعليق بخصوصها.

وكان وزير الخارجية الصيني قد أعلن خلال قمة وزراء خارجية التعاون الإسلامي، وقوف الصين إلى جانب المنظمة فيما يخص قضية جامو وكشمير.

وجدد البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية، تضامن المنظمة مع أهالي جامو وكشمير، منتقداً انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الهند في الإقليم.

ويطلق اسم جامو وكشمير على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، ويضم جماعات تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالاً هندياً" لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام آباد ونيودلهي، الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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