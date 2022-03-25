سياسة
3 دقيقة قراءة
عقوبات بريطانية جديدة تتجاوز لافروف لتطال عائلته "السرية".. ما القصة؟
تجاوزت الجولة الأخيرة من العقوبات البريطانية ضد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، العقوبات المالية البسيطة، جراء الهجوم الروسي على أوكرانيا، إذ وسّعت لندن مجال ذلك ليطال ما يوصف بـ "العائلة السرية" للافروف. ما القصة؟
عقوبات بريطانية جديدة تتجاوز لافروف لتطال عائلته "السرية".. ما القصة؟
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف / Reuters
25 مارس 2022

قالت صحيفة بريطانية، إن الدول الغربية تحوّلت إلى تكتيك جديد في عقوبتها المفروضة على روسيا، من خلال فرض عقوبات على أبناء المقرّبين من الكرملين، لتشمل ما توصف بـ"العائلة السرية" لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وحسب صحيفة "دايلي بيست"، فإن وزارة الخارجية البريطانية استهدفت في آخر حزمة عقوبات بولينا كوفاليف، التي تصفها بأنها ابنة زوجته السرية، في قائمة العقوبات.

ويُعتبر إدراج كوفاليف في القائمة، التي ضمّت 65 فرداً ومنظمة، حسب الصحيفة، تأكيداً للتقارير الشاملة التي قدّمها فريق المعارض أليكسي أليكسي نافالني (عدو الكرملين) بأن لافروف (71 عاماً)، يعيش "حياة مزدوجة" منذ ما يقرب من عقدين، تتضمن إحداها "زوجة سرية"، عرّفها حلفاء نافالني بأنها سفيتلانا بولياكوفا، وهي ممثلة ومالكة مطعم، وصاحبة نفوذ في وزارة الخارجية الروسية.

وقال مصدر في وزارة الخارجية البريطانية في تصريح صحفي إن جميع من في وزارة الخارجية الروسية يعلمون أن هذه المرأة هي زوجة لافروف، وأنها الشخص الأكثر نفوذاً في الخارجية الروسية حتى إن "بإمكانها طرد من لا تحبه".

وبولينا كوفاليفا هي ابنة بولياكوفا من زواج سابق، قالت الصحيفة إنها تُقيم في شقة فخمة في Kensington اشترتها مقابل 4.4 مليون جنيه إسترليني (5.8 مليون دولار) في سن 21 عاماً.

وأوضحت "دايلي بيست" أن المشرّعين البريطانيين كانوا قد دفعوا من أجل إضافتها إلى قائمة الأفراد المستهدفين في العقوبات هذا الشهر، بحجّة أنها يمكن أن تُستخدم للتهرب من العقوبات.

وفي تعليق لها على القرار، قالت كوفاليف إن "العقوبات المفروضة عليها غير عادلة تماماً ولا أساس لها من الصحة".

كما أن والدها، الذي وصفه المسؤولون الأمريكيون بأنه "كبير الدعاية لبوتين"، مُدرج أيضاً على القائمة السوداء.

وتستهدف قائمة العقوبات الجديدة في المملكة المتحدة أيضاً أوليج تينكوف، مؤسس بنك تينكوف، وهيرمان جريف، الرئيس التنفيذي لسبيربنك، أكبر بنك روسي، وجالينا دانيلشينكو، التي عينتها القوات الروسية عمدة لمدينة ميليتوبول الأوكرانية.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تروس إن "دانيلشينكو عوقبن أيضاً لتعاونها مع القوات الروسية الموجودة حالياً في أوكرانيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us