سياسة
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أوكرانيا وروسيا تُجريان أول عملية تبادل فعلي لأسرى الحرب بينهما.. ما القصة؟
أعلنت السلطات الأوكرانية أنها أجرت الخميس، عملية تبادل للأسرى مع روسيا، هي الأولى منذ منذ اندلاع النزاع قبل نحو شهر. وأكدت الخارجية الأوكرانية أن هذه العملية كانت "أول تبادل فعلي لأسرى الحرب" مع روسيا منذ بداية هجومها على أوكرانيا.
أوكرانيا وروسيا تُجريان أول عملية تبادل فعلي لأسرى الحرب بينهما.. ما القصة؟
ثلاثة أسرى روس في يد القوات الأوكرانية بمدينة أوديسا بتاريخ 5 مارس/آذار / ASH
25 مارس 2022

أعلنت السلطات الأوكرانية أنها أجرت الخميس، عملية تبادل للأسرى مع روسيا، هي الأولى منذ اندلاع النزاع قبل نحو شهر.

وكتبت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك على فيسبوك: "مقابل عشرة محتلّين أُسروا، استعدنا عشرة من جنودنا" مؤكّدة أن تلك العملية كانت "أول تبادل فعلي لأسرى الحرب" مع روسيا منذ بداية هجومها على أوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك، أُرسل 11 بحّاراً مدنياً روسياً كانوا قد نجوا من سفينة غرقت في البحر الأسود قرب أوديسا، إلى روسيا في مقابل عودة 19 بحاراً مدنياً إلى أوكرانيا أسرهم الروس.

وكان يُعتقد أن حرس الحدود الأوكرانيين قد قُتلوا في هجوم شنته سفن حربية روسية في 24 فبراير/شباط، ولكن بعد أيام تبين أنهم ما زالوا على قيد الحياة وأنهم قد وقعوا في الأسر.

وقالت البحرية الأوكرانية إنهم استسلموا بعد مواقف بطولية وصد هجومين روسيين، وذلك "بسبب نقص الذخيرة".

والأربعاء، أكّدت وزارة الخارجية الروسية أن أول عمليتي تبادل أسرى نُظّمتا منذ بدء الهجوم الروسي، بدون تحديد موعدهما أو عدد الأسرى المعنيين.

وقبل يومين، ذكرت تاتيانا موسكالكوفا مندوبة حقوق الإنسان في الكرملين تبادل تسعة سجناء روس في أوكرانيا مع إيفان فيدوروف رئيس بلدية ميليتوبول وهي مدينة أوكرانية (جنوب شرق) احتلتها موسكو.

وكانت فيريشتشوك أكدت الأربعاء عملية التبادل المرتبطة برئيس بلدية ميليتوبول، لكنها أضافت أنه لم تجرَ عمليات أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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