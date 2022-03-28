سياسة
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فوز الممثل الأصمّ تروي كوتسور بالأوسكار لأفضل ممثل بدور مساعد عن "كودا"
فاز الممثل الأمريكي تروي كوتسور الأصمّ منذ الولادة، بجائزة أفضل ممثل بدور مساعد عن أدائه في فيلم "كودا"، خلال حفلة الأوسكار بنسختها الرابعة والتسعين الأحد في لوس أنجلوس.
فوز الممثل الأصمّ تروي كوتسور بالأوسكار لأفضل ممثل بدور مساعد عن "كودا"
دخل الممثل البالغ 53 عاماً التاريخ باعتباره أول ممثّل ذكر أصمّ يفوز بجائزة أوسكار / Reuters
28 مارس 2022

فاز الممثل الأمريكي تروي كوتسور الأصمّ منذ الولادة، بجائزة أفضل ممثل بدور مساعد عن أدائه في فيلم "كودا"، خلال حفلة الأوسكار بنسختها الرابعة والتسعين الأحد في لوس أنجلوس.

وبذلك يدخل الممثل البالغ 53 عاماً التاريخ باعتباره أول ممثّل ذكر أصمّ يفوز بجائزة أوسكار بفضل أدائه المليء بالفكاهة والإحساس لشخصية رب عائلة شديد التذمر لكنه محب في "كودا".

وقد أهدى تروي كوتسور فوزه هذا إلى "مجتمع الصم وذوي الإعاقات"، وتلقى تصفيقاً بلغة الإشارة من المدعوين إلى حفل الأوسكار لدى صعوده لاستلام جائزته على خشبة المسرح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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