جاء ذلك في ختام اجتماع تشاوري استمر يومين، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بحسب بيان صادر عن البعثة.

وأكد البيان أن الجانبين شدداً على أهمية التسوية السياسية الشاملة باعتبارها شرطاً أساسياً لتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات، من خلال تعديل الإعلان الدستوري المؤقت، ومراجعة القوانين الانتخابية لضمان شفافيتها ونزاهتها.

كما اتفق الطرفان على ضرورة تشكيل حكومة موحدة ذات تفويض انتخابي واضح وجدول زمني محدد، إلى جانب تبني ضمانات محلية ودولية تهدف إلى تعزيز الثقة بين الليبيين والمؤسسات السياسية.

وشددت اللجنتان كذلك على أهمية تعزيز الحكم المحلي، وضمان الأمن خلال العملية الانتخابية، ودفع جهود المصالحة الوطنية، فضلاً عن تعزيز الشفافية في الإنفاق العام ومكافحة الفساد.

وكانت لجنة "6+6"، المشكلة من مجلسي النواب والدولة، قد أعلنت في يونيو/حزيران 2023 من مدينة بوزنيقة المغربية، القوانين الانتخابية المزمع العمل بها، لكنها قوبلت بانتقادات من أطراف ليبية عدّة بسبب مواد خلافية، في وقت تمسكت فيه اللجنة باعتبار هذه القوانين "نهائية ونافذة".

أما اللجنة الاستشارية، التي تضم 20 خبيراً ليبياً، فقد شكّلتها البعثة الأممية مطلع فبراير/شباط الماضي، بهدف تقديم تصورات ومقترحات لتجاوز الانسداد السياسي، وذلك في إطار المبادرة التي عرضتها البعثة على مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول 2023.