هو الدراما التاريخية الوحيدة التي تحكي عن حقبة فتح الأندلس، هكذا يصف المنتج والمخرج الكويتي محمد العنزي عمله الجديد "فتح الأندلس" الذي يعرض على الشاشات العربية خلال شهر رمضان الجاري. ويتطرق هذا المسلسل إلى شخصية طارق بن زياد، وأحداث فتحه سبتة ومنها إلى الأندلس.

المسلسل التاريخي أحدث ضجة كبيرة في أوساط المشاهدين المغاربة، وجدلاً واسعاً حول ما اعتبروه طمساً للهوية الأمازيغية المغربية لطارق بن زياد. جدلاً ليس بالجديد حول ذات المسلسل، فحتى قبل عرضه كان موضوع عاصفة مزايدات تاريخية بين رواد وسائل التواصل المغاربة والجزائريين.

جدل تاريخي

حول أسباب إخراجه "فتح الأندلس" قال المخرج الكويتي محمد العنزي إن "أسباباً عديدة دفعتني إلى إخراج هذا العمل أبرزها قيمة تاريخ الأندلس الزاهر والثري جداً من جوانب عديدة كالجمال البصري والدرامي والتاريخي والإنساني كونها حضارة ضخمة وكبيرة لها ارتباط بنا كعرب ومسلمين وهذا سبب توجهي إلى تقديم عمل درامي يصور كيف بدأت الحضارة في الأندلس لتنير العالم علماً ومعرفة وجمالاً".

وعلى ما يبدو لم يكن العنزي في نظر المغاربة موفقاً في نقل ذلك التاريخ الأندلسي، إذ أثار المسلسل موجة سخط وجدلاً واسعاً، لما اعتبر أنه تشويه للتاريخ وطمس للهوية الأمازيغية للبلاد. أحدهم كان الباحث المغربي عبد الوهاب رفيقي، الذي نشر على صفحته بفيسبوك واصفاً المسلسل بـ"السيئ الذي يحمل مغالطات تاريخية كبيرة".

ومن جهته كتب الناشط التربوي عبد الوهاب السحيمي: "لم أفهم أبداً أن يتم السماح لمسلسل يحمل اسم "فتح الاندلس" بأن يمر على قناة رسمية مغربية. مسلسل كله تزوير وكذب وافتراء على التاريخ. متى كانت طنجة والمغرب مجرد ولاية تابعة لحكام الشرق؟ هذا العمل البئيس احتقار للمغرب ولتاريخ المغرب ولكل ما قام به رجالات هذا البلد. يجب وقف هذه المهزلة وهذه الجريمة التي ترتكب في هذا المسلسل في حق تاريخ المغرب والمغاربة".

وعلَّق المخرج والناقد السينمائي المغربي عبد الإله الجواهري عبر صفحته بفيسبوك قائلاً: "مسلسل مهلهل، دون هوية فنية أو تاريخية. بشخصيات لا علاقة لها بالتاريخ أو الواقع، ممثلون تائهون بسبب إدارة مخرج مبتدئ (...) الجمهور المغربي ليس بحاجة لمن يقدم له تاريخه، لأنه يعرف تاريخ بلاده جيداً، ويعرف كيف فتحت الأندلس ومن فتحها".

مسلسل من أجل التسامح

وفي ما يخص سيناريو "فتح الأندلس" قال مخرجه محمد العنزي إن تلك العملية تجاوزت سبعة أشهر، خلال ورشة عمل مكونة من 11 شخصاً، منهم الكويتي مدين الرشيدي، والسوريون صالح السلتي وإبراهيم كوكي ومحمد اليساري، والمصريان أبو المكارم محمد وصابر محمد، الذين ألفوا العمل ووضعوا هيكليته، وبعدها عرض النص على الأزهر الشريف وجرى منحه الموافقة الشرعية قبل بدء التصوير.

وفي حديثه لموقع القناة الرسمية المغربية، أردف المخرج بأن هذا المسلسل اختار تسليط الضوء على طارق بن زياد، هذا القائد العظيم الذي قاد الجيش، وتحرك بعدد بسيط وبإمكانيات أبسط بكثير من الطرف الآخر، واستطاع أن يهزم أحد أعظم جيوش المنطقة في ذلك الوقت، وهو الجيش الإسباني.

ويحتوي هذا العمل، حسب العنزي، على العديد من الرسائل، التي تعكس على واقعنا اليوم، منها رسائل التعايش مع الديانات الأخرى بين المسلمين والمسيحيين، خصوصاً عندما كانت سبتة تعتنق الديانة المسيحية، وكيف أصبح تعاون وشراكة بين المسلمين وأمير سبتة جوليان وأمير طنجة طارق بن زياد.