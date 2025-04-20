الحرب على غزة
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إعلام يمني: الطيران الأمريكي يشن سلسلة غارات على العاصمة صنعاء
شن الطيران الحربي الأمريكي مساء الأحد، سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، في أحدث حلقة من العدوان، بحسب إعلام حوثي.
إعلام يمني: الطيران الأمريكي يشن سلسلة غارات على العاصمة صنعاء
غارات أمريكية على العاصمة اليمنية صنعاء / AFP
20 أبريل 2025

وقالت قناة المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي عبر سلسلة منشورات بمنصة إكس: "عدوان امريكي يستهدف منطقة عطان (في مديرية معين) بغارتين".

وتابعت: "عدوان أمريكي يستهدف مشروع النظافة في منطقة عصر بمديرية معين"، كما أفادت بوقوع غارات على "حي وسوق فروة الشعبي بمديرية شعوب".

ولم تتوفر على الفور معلومات بشأن احتمال وجود خسائر بشرية أو حجم الأضرار المادية. وحتى الساعة 21:20ت.غ لم تصدر إفادة رسمية أمريكية بشأن الغارات الجديدة.

وفي وقت سابق الأحد قالت جماعة الحوثي إن الولايات المتحدة تجهّز لعملية عسكرية برية في اليمن، وحذرت من أن مثل هذه الخطوة "تهدد بتفجير الوضع بشكل شامل".

وشنّ الطيران الحربي الأمريكي مساء الخميس غارات على ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة (غرب)، ما أودى بحياة 80 شخصاً وأصاب 150 آخرين من عمال وموظفي الميناء وعناصر من الإسعاف، وفق الجماعة.

فيما ادّعت واشنطن أنها دمرت منصة الوقود في ميناء رأس عيسى، الذي يسيطر عليه الحوثيون، بهدف "تقويض قدراتهم الاقتصادية".

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي حتى الأحد، شنت الولايات المتحدة مئات الغارات على اليمن، ما أدى إلى مقتل 205 مدنيين وإصابة 406 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات حوثية رسمية لا تشمل ضحايا القوات التابعة للجماعة.

تأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى جيش بلاده بشنّ "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماماً".

غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردّاً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة خلّفَت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.​​​​​​​

وتحاصر إسرائيل غزة للعام الثامن عشر، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم نحو 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

ومنذ عقود تحتلّ إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

مصدر:TRT ARABI
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