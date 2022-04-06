سياسة
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بعد عامٍ من العمل عليها.. تويتر تختبر إضافة خاصيّة تعديل التغريدات قريباً
أعلنت شركة التواصل الاجتماعي تويتر أنها تعمل على إضافة خيار التعديل على التغريدات منذ عام، وأنها ستنطلق في تجربة الخاصية مع بعض المشتركين، خلال الفترة المقبلة. وأكدت في الأثناء أنها لم تحصل على فكرة التعديل من إيلون ماسك، الذي ادّعى ذلك سابقاً.
بعد عامٍ من العمل عليها.. تويتر تختبر إضافة خاصيّة تعديل التغريدات قريباً
تويتر تقول إنها تعمل على إضافة خاصية تعديل التغريدات   / AFP
6 أبريل 2022

قالت شركة تويتر، اليوم الثلاثاء، إنها تعمل على إضافة خاصية تعديل التغريدات منذ العام الماضي وستختبرها مع أعضاء محددين في خدمة "تويتر بلو" في الأشهر المقبلة.

وتأتي هذه الأخبار، التي أثارتها تويتر لأول مرة بداية أبريل/نيسان، في الوقت الذي تواجه فيه الشركة تغييراً واسعاً، بعدما أصبح إيلون ماسك أكبر مساهم فيها وانضمامه إلى مجلس الإدارة بعد التشكيك في التزام منصة التواصل الاجتماعي حرية التعبير.

وكشف ماسك أمس الاثنين عن حيازته حصة 9.2% في تويتر، وبدأ الاستطلاع حول هذه الخاصية التي طال انتظارها والتي تعمل الشركة عليها.

لكنّ تويتر ذكرت في تغريدة أنها لم تحصل على فكرة خاصية التعديل من استطلاع الرأي الذي بدأه ماسك.

كما حثّ رئيس تويتر التنفيذي، باراج أجراوال، المستخدمين على "التصويت بعناية".

وقال جاي سوليفان، رئيس المنتجات الاستهلاكية في تويتر، في تغريدة إن الشركة تعمل منذ العام الماضي على إضافة خيار التعديل، وهي "أكثر ميزة مطلوبة على تويتر منذ سنوات عديدة".

وأضاف سوليفان أن هذه الميزة ستستغرق وقتاً لضبطها، إذ إنه "بدون أمور مثل الحدود الزمنية وعناصر التحكم والشفافية بشأن ما عُدّل، يمكن إساءة استخدام التعديل لتغيير سجل المحادثة العامة".

ويتمتع المشتركون في "تويتر بلو" بمميزات حصرية مقابل اشتراك شهري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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