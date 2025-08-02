وأُقيمت مراسم بهذه المناسبة في ولاية كيليس بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، ووزير الطاقة السوري محمد البشير، ووزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكاييل جباروف، ورئيس صندوق التنمية القطري فهد حمد السليطي.

وفي كلمته، أعلن بيرقدار أن خط الغاز الجديد يمكنه تصدير ما يصل إلى 2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً إلى سوريا، وهي كمية تكفي لتلبية احتياجات نحو 5 ملايين أسرة من الكهرباء.

وأشار إلى أن تركيا تصدّر الكهرباء إلى سوريا عبر 8 نقاط مختلفة، مع توقع زيادة قدرة التصدير بنسبة 25% أولاً، ومن ثم إلى أكثر من الضعف في المستقبل القريب.

وفي السياق، أشاد بيرقدار بالعلاقات المتينة مع قطر، مشيراً إلى تطورها في جميع المجالات، خصوصاً من خلال اللجنة الاستراتيجية العليا التي تأسست عام 2014.

وأضاف: "أشكر دولة قطر على دعمها الكبير لهذا المشروع. وأثق بأن هذا التعاون سيعزز أواصر الصداقة والأخوة بين بلدينا".

من جهته، أكد وزير الطاقة السوري محمد البشير أن "شعبنا عاش في الظلام لسنوات، ونحن نعمل ليل نهار من أجل إنتاج الطاقة وتوفيرها". وأضاف أن المشروع سيزوّد سوريا بـ3.4 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي الأذربيجاني عبر تركيا.