وأُقيمت مراسم بهذه المناسبة في ولاية كيليس بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، ووزير الطاقة السوري محمد البشير، ووزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكاييل جباروف، ورئيس صندوق التنمية القطري فهد حمد السليطي.
وفي كلمته، أعلن بيرقدار أن خط الغاز الجديد يمكنه تصدير ما يصل إلى 2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً إلى سوريا، وهي كمية تكفي لتلبية احتياجات نحو 5 ملايين أسرة من الكهرباء.
وأشار إلى أن تركيا تصدّر الكهرباء إلى سوريا عبر 8 نقاط مختلفة، مع توقع زيادة قدرة التصدير بنسبة 25% أولاً، ومن ثم إلى أكثر من الضعف في المستقبل القريب.
وفي السياق، أشاد بيرقدار بالعلاقات المتينة مع قطر، مشيراً إلى تطورها في جميع المجالات، خصوصاً من خلال اللجنة الاستراتيجية العليا التي تأسست عام 2014.
وأضاف: "أشكر دولة قطر على دعمها الكبير لهذا المشروع. وأثق بأن هذا التعاون سيعزز أواصر الصداقة والأخوة بين بلدينا".
من جهته، أكد وزير الطاقة السوري محمد البشير أن "شعبنا عاش في الظلام لسنوات، ونحن نعمل ليل نهار من أجل إنتاج الطاقة وتوفيرها". وأضاف أن المشروع سيزوّد سوريا بـ3.4 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي الأذربيجاني عبر تركيا.
وشكر البشير تركيا وقطر وأذربيجان على دعمها المتواصل لسوريا، مشدداً على أن تزويد الغاز يعزز التعاون الإقليمي ويدعم البنية التحتية للطاقة في المنطقة.
وتعليقاً على الحدث، قالت السفارة القطرية لدى دمشق في بيان عبر منصة إكس: "تنفيذاً لتوجيهات أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني، أعلن صندوق قطر للتنمية بدء المرحلة الثانية من دعم الطاقة الكهربائية في سوريا، بطاقة استيعابية تبلغ 800 ميغاواط".
وأكدت السفارة أن "المرحلة الأولى من المشروع، التي نُفذت بطاقة استيعابية بلغت 400 ميغاواط (منتصف مارس/آذار الماضي)، أسهمت بشكل ملحوظ في استقرار الشبكة الكهربائية ودعم القطاع الصناعي" في سوريا.
وأضافت: "ستبدأ المرحلة الثانية بتاريخ 2 أغسطس/آب 2025 (اليوم) ولمدة عام كامل، وذلك مروراً بأذربيجان وتركيا وصولاً إلى سوريا، حيث سيجري استقبال الإمدادات ابتداءً من محطة حلب وسيُوزَّع على المدن والأحياء المختلفة بسوريا".
وسيسهم هذا الدعم، وفق السفارة، "في رفع عدد ساعات تشغيل الكهرباء إلى 5 ساعات يومياً، بما يعادل تحسُّناً بنسبة 40 بالمئة يومياً".
ويعاني قطاع الكهرباء في سوريا واقعاً هشاً جراء تدمير معظم محطات توليد الطاقة خلال الحرب التي شنها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على السوريين 14 عاماً.