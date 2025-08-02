وقالت الوزارة في بيان إن هذه الدعوات تندرج ضمن "السياسات الاستعمارية التوسعية لدولة الاحتلال، الهادفة إلى تهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفرض تغييرات جوهرية على الواقع القائم في القدس المحتلة"، مشددةً على أن الهدف هو "تكريس التقسيم الزماني للمسجد تمهيداً لتقسيمه مكانياً أو هدمه بالكامل".

ودعت الخارجية إلى تحرك دولي عاجل، واتخاذ "خطوات عملية لحماية الشعب الفلسطيني عامةً، والقدس ومقدساتها بشكل خاص".

كانت محافظة القدس قد نبَّهت، الخميس، إلى مخطط تصعيدي خطير دعت إليه جماعات "الهيكل" المتطرفة، يشمل اقتحام المسجد الأقصى يوم الأحد، في تحركٍ يتزامن مع ما تسمى في الرواية التوراتية "ذكرى خراب الهيكل" التي توافق 8 أغسطس/آب من كل عام، إلا أن التحشيد لها يبدأ قبل أيام.

وأكدت المحافظة أن هذه الاقتحامات "ليست مجرد طقوس دينية منعزلة، بل جزء من مشروع استيطاني استعماري ممنهج يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية بالقوة على المسجد الأقصى"، محذّرةً من "بيئة تحريضية غير مسبوقة هذا العام"، خصوصاً بعد تعليمات أصدرها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالسماح للمستوطنين بإقامة طقوس رقص وغناء داخل المسجد.

ومنذ تولّي بن غفير مهامه نهاية عام 2022، رصدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس تصاعداً ملحوظاً في الانتهاكات داخل المسجد الأقصى، في ظل دعم رسمي من حكومة الاحتلال.