وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنّ “اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى واعتداءات المستوطنين والانتهاكات في الضفة الغربية تأتي استكمالاً لحرب الإبادة والتجويع في غزة”.
ودعا المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة الإدارة الأمريكية إلى التدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي، محمّلاً تل أبيب كامل المسؤولية عن تداعيات التصعيد، ومحذراً من إفشال الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنّ “اعتداءات المستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة، واستخدامهم الرصاص الحي تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، تستدعي عقوبات دولية رادعة، لا سيما بعد استشهاد فلسطيني وإصابة 8 آخرين مساء السبت في هجوم شنه مستوطنون على بلدة عقربا جنوب نابلس”.
وأضافت أن حكومة الاحتلال تسعى لإفشال أي توافق دولي بشأن حل الدولتين، عبر تصعيد الاستيطان والتهويد وجرائم الإبادة في غزة، مطالبة بوقف فوري لهذا "التصعيد الخطير".
وأدانت الخارجية "المَسيرات الاستفزازية في البلدة القديمة بالقدس بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي شارك أيضاً صباح اليوم في الاقتحامات للمسجد الأقصى".
وصباح الأحد، جدد بن غفير، زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، اقتحامه المسجد الأقصى. وبثت وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة يسرائيل هيوم والقناة السابعة، مقاطع مصورة لعملية الاقتحام.
وفي المقاطع ظهر بن غفير برفقة عدد من أتباعه المستوطنين وهم يؤدون صلوات تلمودية في باحات الأقصى، ولاحقاً ظهر بن غفير في باحات الأقصى وهو يتلو صلاة تلمودية من هاتفه، وسط حشد كبير من أنصاره.
وسبق ذلك اقتحام مئات المستوطنين الأقصى، الأحد، حيث أدوا صلوات تلمودية على مرأى من الشرطة التي تؤمِّن الاقتحامات، ويسيطر عليها بن غفير ضمن صلاحياته.
من جهته، أدان الأردن بشدةٍ اقتحام بن غفير للأقصى، ووصفه بأنه "خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد مدان"، مؤكداً أن "لا سيادة لإسرائيل على المسجد الأقصى"، وأن "أوقاف القدس الأردنية هي الجهة القانونية الوحيدة المسؤولة عن إدارة المسجد". ودعت إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إلى وقف جميع الممارسات الاستفزازية للوزير "المتطرف" بن غفير.
وجدد الأردن في بيان للخارجية رفضه "تسهيل شرطة الاحتلال الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى من قِبَل المستوطنين المتطرفين"، مشدداً على أن ذلك يمثل "انتهاكاً صارخاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، ومحاولة لتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتدنيساً لحرمته".
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية السعودية بشدةٍ الممارسات الاستفزازية المتكررة من قِبل مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى، معتبرة أنها تؤجج الصراع في المنطقة.
وجددت المملكة مطالبتها المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات التي "تنتهك القوانين الدولية وتقوّض جهود السلام".
غضب فصائلي فلسطيني واسع
ووصفت حركة حماس اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى برفقة مستوطنين بأنه "سلوك إجرامي" يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، ويأتي في سياق العدوان المستمر على الفلسطينيين، خصوصاً في ظل حرب الإبادة والتجويع المتواصلة في غزة.
وقالت الحركة في بيان إنّ “الاقتحام الذي شارك فيه أيضاً عضو الكنيست المتطرف عميت هالفي يمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين وتصعيداً خطيراً في محاولات تهويد المسجد الأقصى وتغيير هويته”.
وحذّرت من أن هذه الممارسات ستؤجج التوتر في المنطقة، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل الفوري لردع إسرائيل. كما دعت الشعوب العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل لحماية المقدسات ووقف مخططات الاحتلال.
وفي سياق متصل، حذّرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من أن الاقتحام تزامن مع المجازر المتواصلة في غزة وتجويع السكان، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني "سيتصدى لمخططات التقسيم والتهويد مهما بلغت التضحيات"، ودعت إلى وقف "الرهان على مسارات سياسية وهمية أو انتخابات شكلية في ظل العدوان".
واعتبر التجمّع الوطني الديمقراطي أن اقتحام بن غفير "تصعيد خطير لفرض واقع جديد بالأقصى، يهدف إلى إفشال أي جهود لوقف العدوان على غزة، ما يستدعي رداً شعبياً ورسمياً فلسطينياً وعربياً عاجلاً".
ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون أكثر من 2150 اعتداءً في الضفة خلال النصف الأول من 2025، وسط تحذيرات فلسطينية من مخاطر تفجير الأوضاع في القدس والضفة الغربية بدعم حكومي إسرائيلي مكشوف.
وبموازاة حرب الإبادة في غزة، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس المحتلة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1012 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفاً، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.