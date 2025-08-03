وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنّ “اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى واعتداءات المستوطنين والانتهاكات في الضفة الغربية تأتي استكمالاً لحرب الإبادة والتجويع في غزة”.

ودعا المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة الإدارة الأمريكية إلى التدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي، محمّلاً تل أبيب كامل المسؤولية عن تداعيات التصعيد، ومحذراً من إفشال الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنّ “اعتداءات المستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة، واستخدامهم الرصاص الحي تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، تستدعي عقوبات دولية رادعة، لا سيما بعد استشهاد فلسطيني وإصابة 8 آخرين مساء السبت في هجوم شنه مستوطنون على بلدة عقربا جنوب نابلس”.

وأضافت أن حكومة الاحتلال تسعى لإفشال أي توافق دولي بشأن حل الدولتين، عبر تصعيد الاستيطان والتهويد وجرائم الإبادة في غزة، مطالبة بوقف فوري لهذا "التصعيد الخطير".

وأدانت الخارجية "المَسيرات الاستفزازية في البلدة القديمة بالقدس بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي شارك أيضاً صباح اليوم في الاقتحامات للمسجد الأقصى".

وصباح الأحد، جدد بن غفير، زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، اقتحامه المسجد الأقصى. وبثت وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة يسرائيل هيوم والقناة السابعة، مقاطع مصورة لعملية الاقتحام.

وفي المقاطع ظهر بن غفير برفقة عدد من أتباعه المستوطنين وهم يؤدون صلوات تلمودية في باحات الأقصى، ولاحقاً ظهر بن غفير في باحات الأقصى وهو يتلو صلاة تلمودية من هاتفه، وسط حشد كبير من أنصاره.

وسبق ذلك اقتحام مئات المستوطنين الأقصى، الأحد، حيث أدوا صلوات تلمودية على مرأى من الشرطة التي تؤمِّن الاقتحامات، ويسيطر عليها بن غفير ضمن صلاحياته.

من جهته، أدان الأردن بشدةٍ اقتحام بن غفير للأقصى، ووصفه بأنه "خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد مدان"، مؤكداً أن "لا سيادة لإسرائيل على المسجد الأقصى"، وأن "أوقاف القدس الأردنية هي الجهة القانونية الوحيدة المسؤولة عن إدارة المسجد". ودعت إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إلى وقف جميع الممارسات الاستفزازية للوزير "المتطرف" بن غفير.

وجدد الأردن في بيان للخارجية رفضه "تسهيل شرطة الاحتلال الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى من قِبَل المستوطنين المتطرفين"، مشدداً على أن ذلك يمثل "انتهاكاً صارخاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، ومحاولة لتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتدنيساً لحرمته".

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية السعودية بشدةٍ الممارسات الاستفزازية المتكررة من قِبل مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى، معتبرة أنها تؤجج الصراع في المنطقة.