ضربت الحروب والأوبئة وركود الأسواق ثروات المليارديرات في العالم هذا العام. فقد انخفض عدد الأشخاص في قائمة فوربس السنوية الـ36 لأغنى أغنياء الكوكب بمقدار 87 شخصاً لتصل إلى 2668. وانخفض إجمالي ثروات هؤلاء بمقدار 400 مليار دولار إلى 12.7 تريليون دولار.

وحسب مجلة فوربس، انخفض عدد المليارديرات في تركيا من 27 إلى 24 العام الجاري 2022. فيما حل مراد أولكر صاحب شركة "يلدز القابضة" على رأس قائمة أغنى الأتراك.

وفقاً لمجلة فوربس، إليكم أغنى 10 أتراك وصافي ثرواتهم:

1- مراد أولكر

صافي الثروة: 4.7 مليار دولار.

العمر: 63 سنة.

التخصص: الغذاء والمشروبات.

يمتلك مراد أولكر 63% من شركة "يلدز القابضة" (Yıldız Holding)، التي تنتج مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والمشروبات غير الكحولية.

أنفق يلدز 850 مليون دولار لشراء صانع الشوكولاتة البلجيكي "جوديفا" عام 2007 ونحو 3.2 مليار دولار لشراء شركة "يونايتد بسكويت" من المملكة المتحدة في 2014. ولإنشاء هيكل أكثر عالمية دمج (United Biscuit) و(Ulker Biscuit) بجانب (DeMet's Candy) تحت سقف (Pladis Foods)، ومقرها لندن.

تستخدم "يلدز" بعض عائدات البيع لتوسيع أعمال مقهى "جوديفا" من 20 متجراً إلى أكثر من 2000 متجراً عالمياً بحلول عام 2025.

2- فريد شاهينك

صافي الثروة: 2.4 مليار دولار.

العمر: 58 سنة.

التخصص: السياحة والعقارات والإعلام.

يشغل فريد شاهينك منصب الرئيس التنفيذي في شركة "دوغوش القابضة" (Doğus Holding)، التي تغطي قطاعات تتراوح من السياحة والعقارات والإعلام إلى الخدمات المالية والبناء والسيارات.

استثمرت "دوغوش" مؤخراً قرابة 1.7 مليار دولار في مشروع (Galataport) بمدينة إسطنبول. ويتضمن المشروع محطة رحلات بحرية وفنادق ومتاجر تجزئة ومطاعم.

3- حمدي أولوكايا

صافي الثروة: 2.4 مليار دولار.

العمر: 49 سنة.

التخصص: الغذاء والمشروبات.

حمدي أولوكايا، المعروف باسم ملك الزبادي، هو مؤسس العلامة التجارية الزبادي الأكثر شهرة في أمريكا، "شوباني".

نشأ أولوكايا في أسرة تربي الأغنام وتصنع الألبان في تركيا. درس العلوم السياسية في جامعة أنقرة، ثم هاجر إلى الولايات المتحدة عام 1994 لدراسة اللغة الإنجليزية في شمال ولاية نيويورك، وهي منطقة تذكره بالقرى الزراعية الصغيرة في شرق تركيا.

وهناك حصل أولوكايا على قرض من إدارة الأعمال الصغيرة، واشترى مصنعاً قديماً لإنتاج الزبادي في عام 2005 وطور وصفة مستوحاة من تراثه. بدأ بيع الزبادي عام 2007. وبعد عقد من الزمان، حققت شركته (Chobani) مبيعات بأكثر من مليار دولار سنوياً وتوسعت في منتجات غير الألبان في عام 2019.

4- إرمان إليجاك

صافي الثروة: 2.3 مليار دولار.

العمر: 54 سنة.

التخصص: المقاولات والتطوير العقاري.

أسس إرمان إليجاك شركة "رونيسانس القابضة" (Ronesans Holding) في عام 1993. ومنذ تأسيسها تعمل الشركة مقاول إنشاءات ومطور عقارات في 28 دولة.

في يوليو/حزيران 2016 باع إليجاك نحو 5% من أسهم شركته لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إحدى مؤسسات البنك الدولي، في صفقة قدرت الشركة بـ4.3 مليار دولار.

وفي شراكة بين القطاعين العام والخاص مع الحكومة التركية، بنت شركة "رونيسانس القابضة" حتى الآن مجمعات رعاية صحية بقيمة عقد تبلغ 3.4 مليار دولار. كما تشارك مع شركة "ميناء روتردام" لتطوير منطقة "جيهان ميجا" للصناعات البتروكيماوية في جنوب تركيا.

5- فيليز شاهينك

صافي الثروة: 2.2 مليار دولار.

العمر: 55 سنة.

التخصص: الموضة والسياحة.

تدير فيليز شاهينك، أخت فريد شاهينك، وأغنى امرأة في تركيا، عناصر الموضة والسياحة في شركة "دوغوش القابضة" (Doğus Holding) العائلية.

تشمل العلامات التجارية التي تمثلها "دوغوش" في تركيا (Gucci) و(Emporio Armani) و(Loro Piana) وغيرها من العلامات الراقية.

6- سيزاي باجاكزيز

صافي الثروة: 1.9 مليار دولار.

العمر: 72 سنة.

التخصص: المقاولات والطاقة.

التقى سيزاي باجاكزيز وشريكه الملياردير نهاد أوزدمير طلاباً في جامعة "غازي" التركية، وأسسوا معاً شركة "ليناك للمقاولات" (Limak Construction) في عام 1976.

إلى جانب كونها مقاولاً لبعض أكبر مشاريع البنية التحتية في العالم، فإن "ليماك" تعمل أيضاً في مجالات الطاقة والسياحة والنقل والأسمنت. كما تعتبر شركة بناء ومشغل رئيسي لمحطات الطاقة الكهرومائية، وهي مصنفة بين أكبر عشرة منتجين للكهرباء في تركيا.

7- نهاد أوزدمير

صافي الثروة: 1.9 مليار دولار.

العمر: 72 سنة.

التخصص: المقاولات والطاقة.

نهاد أوزدمير هو شريك الملياردير سيزاي باجاكزيز في شركة "ليماك للمقاولات" (Limak Construction).

والتي بالإضافة إلى تركيا تعمل في الكويت ومصر وكوسوفو وجمهورية شمال قبرص التركية وأوروبا الشرقية وإفريقيا وباكستان وأوكرانيا وروسيا.

8- إبراهيم إيرديم أوغلو

صافي الثروة: 1.8 مليار دولار.

العمر: 59 سنة.

التخصص: السجاد.

إبراهيم إيرديم أوغلو وشقيقه علي يمتلكان معاً أكثر من 75% من أكبر منتجي المواد المستخدمة في صناعة السجاد،"ساسا بوليستر" (SASA Polyester).

وتضم ​​شركة "إيرديم أوغلو القابضة" (Erdemoglu Holding) التابعة للشقيقين الشركتين المملوكتين للقطاع الخاص، (Merinos Carpet) و(Dinarsu Carpet).

واليوم تعتبر الشركة واحدة من أكبر الشركات المصنعة للسجاد في العالم، ولها مرافق إنتاج في ثمانية مواقع في تركيا وروسيا.

9- سماحات سيفيم أرسال

صافي الثروة: 1.6 مليار دولار.

العمر: 93 سنة.

التخصص: متنوع.

سمحات سيفيم أرسال وريثة ثروة عائلة "كوش" التركية. وإلى جانب كونها أكبر عضو في العائلة، فهي أيضاً أكبر مساهم في شركتها القابضة الرئيسية "كوش القابضة" (Koc Holding).

وإلى جانب الطاقة والسيارات والسلع الاستهلاكية والتمويل، تنشط "كوش" في مجالات التكنولوجيا والأغذية والبيع بالتجزئة والسياحة والزراعة وبناء السفن والبنوك.

10- حمدي أكين وعائلته

صافي الثروة: 1.6 مليار دولار.

العمر: 67 سنة.

التخصص: متنوع.

حمدي أكين هو مؤسس "أكفين القابضة" (Akfen Holding)، وهي تكتل له استثمارات في الطاقة والتطوير العقاري والبنية التحتية.

دفعه الفوز بمناقصات تشغيل مطار أتاتورك بإسطنبول ومطار إيسنبوجا في أنقرة إلى تأسيس شركة "تاف" (TAV) للمطارات القابضة.

في عام 2012، باع 38% من أسهم "تاف" لمجموعة (Aeroports de Paris Group) مقابل 874 مليون دولار. اليوم، تركز "أكفين" بشكل أساسي على الطاقة المتجددة بالإضافة إلى بناء المستشفيات وتطوير وتأجير الشقق للطلاب.