تركيا
2 دقيقة قراءة
أنقرة ولندن توقعان مذكرة تفاهم تتيح لتركيا استخدام مقاتلات "يوروفايتر تايفون"
وقّع وزير الدفاع التركي يشار غولر اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم شاملة مع نظيره البريطاني جون هيلي، تتيح لتركيا استخدام مقاتلات "يوروفايتر تايفون" الأوروبية، وذلك على هامش معرض الصناعات الدفاعية الدولي "آيدف 2025" في نسخته السابعة عشرة.
أنقرة ولندن توقعان مذكرة تفاهم تتيح لتركيا استخدام مقاتلات "يوروفايتر تايفون"
وزير الدفاع التركي يشار غولر ونظيره البريطاني جون هيلي / AA
منذ يوم واحد

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان على منصة "إكس"، أن توقيع الاتفاق يأتي في إطار تعزيز التعاون الدفاعي بين أنقرة ولندن، مؤكدة أن الخطوة تمثل تطوراً نوعياً في العلاقات الثنائية، خصوصاً في مجالي الأمن والصناعات الدفاعية.

وشدد الوزيران غولر وهيلي خلال مراسم التوقيع على عمق الشراكة التركية-البريطانية، وأهمية تطوير التعاون الدفاعي طويل الأمد، بما يشمل الشراكة داخل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وأعربا عن التزامهما تعزيز الردع المشترك ودعم القدرات القتالية للحلف.

وأشار البيان إلى إحراز تقدم ملموس في مسار تصدير مقاتلات "يوروفايتر تايفون" إلى تركيا، معتبراً أن إتاحة استخدام هذه الطائرات لأنقرة يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز قدراتها الجوية المتقدمة، ولتوسيع التعاون بين الحلفاء داخل "الناتو".

ووصفت وزارة الدفاع التركية التفاهم بأنه "بداية مرحلة جديدة" في الشراكة الدفاعية مع المملكة المتحدة، مؤكدة أنه يفتح الباب نحو اتفاقية أكثر شمولاً بشأن تزويد تركيا بطائرات "يوروفايتر".

وفي ختام مراسم التوقيع، تعهّد الوزيران باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لتفعيل الاتفاق، بما يضمن انتقال تركيا إلى مرحلة الاستخدام الفعلي للطائرات الأوروبية متعددة المهام.

​​​​​​​و"يوروفايتر تايفون" مقاتلة أوروبية من الجيل 4.5، صُممت لتحقيق التفوق في القتال الجوي، وتنفيذ ضربات دقيقة ضد الأهداف الأرضية.

وفي فبراير/شباط الماضي، قال جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، إن بلاده ترحب بالتقدم الإيجابي الذي أحرزته المفاوضات مع بريطانيا بشأن توريد مقاتلات "يوروفايتر تايفون".

وأعلن غولر في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت تخطيط بلاده لشراء 40 طائرة "يوروفايتر تايفون" القتالية متعددة المهام.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us