وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان على منصة "إكس"، أن توقيع الاتفاق يأتي في إطار تعزيز التعاون الدفاعي بين أنقرة ولندن، مؤكدة أن الخطوة تمثل تطوراً نوعياً في العلاقات الثنائية، خصوصاً في مجالي الأمن والصناعات الدفاعية.

وشدد الوزيران غولر وهيلي خلال مراسم التوقيع على عمق الشراكة التركية-البريطانية، وأهمية تطوير التعاون الدفاعي طويل الأمد، بما يشمل الشراكة داخل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وأعربا عن التزامهما تعزيز الردع المشترك ودعم القدرات القتالية للحلف.

وأشار البيان إلى إحراز تقدم ملموس في مسار تصدير مقاتلات "يوروفايتر تايفون" إلى تركيا، معتبراً أن إتاحة استخدام هذه الطائرات لأنقرة يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز قدراتها الجوية المتقدمة، ولتوسيع التعاون بين الحلفاء داخل "الناتو".

ووصفت وزارة الدفاع التركية التفاهم بأنه "بداية مرحلة جديدة" في الشراكة الدفاعية مع المملكة المتحدة، مؤكدة أنه يفتح الباب نحو اتفاقية أكثر شمولاً بشأن تزويد تركيا بطائرات "يوروفايتر".

وفي ختام مراسم التوقيع، تعهّد الوزيران باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لتفعيل الاتفاق، بما يضمن انتقال تركيا إلى مرحلة الاستخدام الفعلي للطائرات الأوروبية متعددة المهام.

​​​​​​​و"يوروفايتر تايفون" مقاتلة أوروبية من الجيل 4.5، صُممت لتحقيق التفوق في القتال الجوي، وتنفيذ ضربات دقيقة ضد الأهداف الأرضية.

وفي فبراير/شباط الماضي، قال جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، إن بلاده ترحب بالتقدم الإيجابي الذي أحرزته المفاوضات مع بريطانيا بشأن توريد مقاتلات "يوروفايتر تايفون".

وأعلن غولر في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت تخطيط بلاده لشراء 40 طائرة "يوروفايتر تايفون" القتالية متعددة المهام.